به گزارش خبرگزاری مهر،یک بهله پرنده شکاری بالابان که پس از کشف توسط محیط‌بانان آران و بیدگل، تحت درمان و تیمار تخصصی قرار گرفته بود، در زیستگاه‌های طبیعی اصفهان رها شد.

این پرنده شکاری نادر که در خطر انقراض قرار دارد، پس از کشف و ضبط توسط یگان حفاظت شهرستان آران و بیدگل، جهت طی مراحل درمانی به اصفهان منتقل شده بود، عصر روز یکشنبه چهارم مرداد پس از تیمار در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی اصفهان رهاسازی شد.

مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در برنامه رهاسازی این پرنده اظهار کرد: بالابان از گونه‌های ارزشمند، در معرض خطر انقراض و مهاجر در ایران است که متأسفانه همواره هدف قاچاقچیان با هدف کسب سودهای مادی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این پرنده پس از طی مراحل درمانی موفقیت‌آمیز، امروز به دامن طبیعت بازگشت و برای پایش‌های علمی و بررسی مسیر مهاجرت و جابه‌جایی، عملیات حلقه‌گذاری بر روی آن انجام شد.

پریدخت ابراهیمی، از همیاران محیط‌زیست که مسئولیت تیمار این پرنده را بر عهده داشت، در خصوص وضعیت آن گفت: پرنده در بدو تحویل به دلیل تغذیه نامناسب، شرایط سخت نگهداری و ابتلا به بیماری بامبل‌فوت، دچار ضعف شدید بود. پس از تثبیت وضعیت جسمانی، استانداردهای لازم برای آموزش شکار و تغذیه با طعمه زنده جهت تقویت توان پروازی و شکارگری آن اجرا شد.

همچنین رضا کیامرزی، دامپزشک و همیار محیط‌زیست نیز با اشاره به ملاحظات علمی رهاسازی بیان کرد: با توجه به فصل کنونی و چرخه‌های زیستی این گونه، زیستگاه انتخابی برای رهاسازی با دقتِ تمام بررسی و انتخاب شد تا پرنده در بهترین شرایط به چرخه طبیعت بازگردد.

در ادامه مرتضی جوهری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان، بر لزوم رعایت استانداردهای علمی در انتقال و نگهداری گونه‌های مصدوم برای کاهش استرس وارد شده به حیوان تأکید کرد.

عزم جدی برای مقابله با قاچاق حیات وحش

رضا نامدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، ضمن قدردانی از هوشیاری محیط‌بانان شهرستان آران و بیدگل در کشف این پرنده، گفت: یگان حفاظت استان با رصد اطلاعاتی دقیق، با هرگونه خرید، فروش و نگهداری غیرمجاز گونه‌های ارزشمند حیات وحش با قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.