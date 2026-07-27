مهاجم پرسپولیس به گل گهر پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، محمدامین کاظمیان مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس تهران با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال گل‌گهر پیوست.

کاظمیان سابقه حضور در آلومینیوم اراک را هم در کارنامه خود دارد.