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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

مهاجم پرسپولیس به گل گهر پیوست

مهاجم پرسپولیس به گل گهر پیوست

با اعلام باشگاه گل گهر مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس، شاگرد رحمتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، محمدامین کاظمیان مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس تهران با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال گل‌گهر پیوست.

کاظمیان سابقه حضور در آلومینیوم اراک را هم در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6900819

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