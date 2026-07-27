انفجار در شمال عراق؛ سامانه پدافند آمریکایی در اربیل فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، چندین انفجار در آسمان منطقه خلیفان در اقلیم کردستان عراق به وقوع پیوسته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که همزمان با این تحولات، سامانه پدافند هوایی نیروهای آمریکایی در اربیل فعال شده است.

الجزیره: صدای چندین انفجار در اربیل شنیده شد

شبکه الجزیره نیز در این باره گزارش داد که صدای انفجار در اربیل شنیده شد.

این شبکه افزود که منابع امنیتی در شمال عراق از انهدام ۴ پهپاد، یکی در اربیل و سه پهپاد در شهر سوران در نزدیکی مرز ایران و عراق خبر دادند.

حمله گسترده پهپادی به چند شهر در شمال عراق

شبکه الجزیره به نقل از خبرنگارش از حمله گسترده پهپادی به مناطق مختلف اقلیم کردستان از جمله اربیل، سوران و خلیفان خبر داد.

این شبکه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره ای نکرده است.

خلیفان شهری در ۱۰۵ کیلومتری اربیل عراق و ۱۱ کیلومتری شهر سوران است.