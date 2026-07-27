نامه بیش از ۱۲ هزار استاد دانشگاه به ملت بزرگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، ۱۲۳۲۵ نفر از اساتید دانشگاه های‌ کشور به دعوت سازمان بسیج اساتید در نامه ای به ملت مبعوث ایران در تحسین رویکرد «نه به جنگ و نه به سازش»، بر اهمیت تحقق صلح پایدار تاکید کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم الشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ وَ الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، فَمَنِ اعتَدَی عَلیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم

ماه حرام در برابر ماه حرام است و همه حرمت ها دارای قصاص اند. پس هر کس بر شما تعدی کرد شما هم به مثل آن تعدی کنید.(بقره ۱۹۴)

ملت مبعوث و مقتدر ایران اسلامی

سَلَامٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ

درود و سلام خداوند بر شما مردان و زنان، و بیداردلانی که مبعوث شده‌اید تا انتقام خون شهیدان والا مقام بویژه قائد اعظم امت سید شیهدان انقلاب اسلامی را از متجاوزان جنایت پیشه آمریکایی و صهیونیست های کودک کش غاصب بازستانده و سایه جنگ و تهدید را از سر مسلمین و مظلومان برای همیشه رفع نمائید.

درود خدا و سلام شهیدان بر شما مردم شریف و شجاع که با رویکرد ایرانی - اسلامی «نه به جنگ و آری به دفاع» اثبات نمودید که بر اساس آیات الهی، شارع مقدس، فرامین ولی الامر مسلمین جهان، عقل و منطق، قانون و عرف، جنگ طلب و شروع کننده هیچ جنگی نبوده اید و نخواهید بود اما در دفاع از دین و میهن، آب و خاک، ناموس و کشور، مدافعی بسیار سرسخت و پاسخ دهنده ای بسیار قوی و قدرتمند هستید. چنانچه در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دشمنان مغرور و متوهم آمریکایی -- صهیونی که دندان برای بلعیدن ایران و حذف نظام اسلامی تیز کرده بودند، مجبور به شکست نموده و به دنیا ثابت کردید ارتش های مدعی قدرت با همه سلاح های پیشرفته خود حتی توان بازگشایی تنگه حساس و سرنوشت ساز هرمز را ندارند.

درود بر شما دلاور مردان و شیر زنانی که با استمرار حضور خویش در میادین و خیابان، بدرقه و تشیع پیکر مطهر رهبر شهید امت(رضوان الله تعالی علیه) هم مقاومت را معنا بخشیدید و هم ایمان را، هم عهد و پیمان را تعبیر کردید و هم وفاداری را، هم اسلام را سربلند کردید و هم ایران را، هم توان جبهه مقاومت را به دنیا نشان دادید و هم اقتدار سپاه اسلام را، هم رابطه امام و امت را تجسم بخشیدید و هم عشق به ولی فقیه را و مخلص کلام اینکه با غیرت و بصیرت مثال زدنی خود همه معادلات دشمنان اسلام و ایران را به هم ریختید و تروریست ها و ضدانقلاب را برای همیشه ناامید ساختید.

از این رو، ما اساتید دانشگاه های سراسر کشور اولاً خداوند سبحان را بخاطر وجود چنین ملتی مومن و انقلابی، متدین و متعهد، حماسه ساز و قدرشناس شکرگزاریم و ثانیا مراتب تشکر و سپاس خود را به شما مردم غیور و شریف اعلام و با تاکید بر ادامه این راه تا پیروزی نهایی و تحقق صلح پایدار و انتقام خون شهیدان والامقام بویژه رهبر شهیدمان بیان می داریم:

۱. ما راهبرد منطقی و عقلانی «آری به دفاع و نه به تسلیم» را به پیروی از شما ملت مبعوث برگزیده ایم که نتیجه آن یقین پیروزی و سربلندی ملت ایران، تحقق صلح پایدار و ظهور ابرقدرتی منطقه ای و جهانی خواهد بود و اجازه ندهد اپستینی های کودک کش برای ادامه حکومت ظالمانه خویش تعهدات خود را نقض و به دنبال جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی باشند.

۲. با لبیک به فرمان ولی امر مسلمین جهان در پای بندی به اتحاد مقدس و وحدت ملی به عنوان رمز پیروزی اسلام و ایران، از همه دلسوزان کشورمان انتظار داریم تا به تفرقه و اختلاف به هر بهانه ای پایان داده و اجازه ندهند شیطان بزرگ با جنگ شناختی و خلوت کردن خیابان ها، به ادامه جنگ و بی ثبات سازی داخلی امید پیدا کند.

۳. با لحنی بسیار شدید و خشمی مقدس ادامه جنایات اخیر آمریکا در حمله به اماکن مدنی، مراکز هسته‌ای و زیرساخت های کشورمان را محکوم و آنرا نشانه ای بر استیصال و خباثت این رژیم تروریست کودک کش دانسته و اعلام می داریم که آزموده را آزمودن خطاست و ملت ایران نشان داده تسلیم شدن در قاموس فرهنگ ایران ترجمانی ندارد. پس به بزرگی ملت ایران تمکین، مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز را پذیرفته و برای همیشه از منطقه جنوب غرب آسیا وداع کنید. ما مبعوث شده ایم تا پایان آمریکا و صهیونیزم در منطقه را رقم بزنیم و به یاری و نصرت الهی و با همدلی ملت ایران و جبهه مقاومت این رویداد بزرگ را رقم خواهیم زد. انشاء الله تعالی

لیست اسامی12325 استاد.pdf