  1. استانها
  2. بوشهر
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴

محموله میلیاردی قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله میلیاردی قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف محموله قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «مهدی روان به» دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی حین کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه تریلر حاوی لوازم خرازی را به دلیل مغایرت اسناد گمرکی متوقف و پس از فک پلمپ، نسبت به کشف و ضبط کالا اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان عنوان کرد: محموله کشف شده شامل انواع آچاربکس، لوازم آشپزخانه و همزن برقی بوده که ارزش ریالی آن ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودروی توقیفی نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6901228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها