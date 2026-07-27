محموله میلیاردی قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «مهدی روان به» دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی حین کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه تریلر حاوی لوازم خرازی را به دلیل مغایرت اسناد گمرکی متوقف و پس از فک پلمپ، نسبت به کشف و ضبط کالا اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان عنوان کرد: محموله کشف شده شامل انواع آچاربکس، لوازم آشپزخانه و همزن برقی بوده که ارزش ریالی آن ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودروی توقیفی نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.