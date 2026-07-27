  1. استانها
  2. کردستان
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳

کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در پی افزایش دمای هوا

کاهش ساعت کاری ادارات کردستان در پی افزایش دمای هوا

سنندج- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان از کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: به‌منظور مدیریت مصرف انرژی ادارات از ساعت ۷ تا ۱۱ فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عظیم‌ملک اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه‌شنبه ششم مرداد از ساعت ۷ تا ۱۱ تعیین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پیش از پایان ساعت کاری، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری اقدام کنند تا از مصرف بی‌رویه انرژی جلوگیری شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان افزود: این تصمیم شامل دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان نمی‌شود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6901232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها