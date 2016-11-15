دیابت نوع ۲ در کودکان دیده می شود/آمار بزرگسالان دیابتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی به مناسبت روز جهانی دیابت، گفت: دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد و درنهایت قند خون افزایش می‌یابد. وجود مقدار فراوان قند در خون در درازمدت می‌تواند به بخش‌های مختلف بدن مانند قلب، رگ‌های خونی،‌ کلیه‌ها، چشمها و دستگاه عصبی آسیب برساند.

وی با اشاره به روز جهانی دیابت (۱۴ نوامبر)، افزود: فدراسیون بین المللی دیابت (IDF)، ستاد روز جهانی دیابت سال ۲۰۱۶ را با شعار «چشم ها در دیابت» راه اندازی کرده است. فعالیت های این ستاد بر روی دو پیام کلیدی متمرکز خواهد بود.

حسینی ادامه داد: غربالگری بیماران دیابتی نوع ۲ برای تعدیل و اصلاح آن و کاهش خطر مشکلات ناشی از آن و غربالگری برای عوارض ناشی از دیابت که بخش ضروری برای مدیریت دیابت نوع ۱ و ۲ است.

وی افزود: IDF تخمین زده است که ۱۹۳ میلیون نفر در جهان یا به عبارتی نزدیک به نیمی از بزرگسالانی که در سال ۲۰۱۵ دیابتی بودند، نگران بیماری خودشان هستند. اکثر این موارد دیابتی های نوع ۲ هستند. هر قدر دیابت یک فرد زودتر تشخیص داده شود، همانقدر هم درمان او زودتر شروع شده و بالطبع خطرات زیانبار و عوارض هزینه بر آن کمتر خواهد شد.

حسینی گفت: یک فرد دیابتی نوع ۲ می تواند بدون نشان دادن هیچگونه علائمی سال های متمادی در حالی که قند خون بالای او به آهستگی به بدن او آسیب می رساند، زندگی کند. بنابراین غربالگری، تشخیص به موقع و تأمین درمان مناسب برای افراد دیابتی، از ضروریات است.

وی افزود: روز جهانی دیابت ۲۰۱۶ راه حل های عملی و مقرون به صرفه ای را برای کمک به شناسایی افرادی که دیابت نوع ۲ آنها تشخیص داده نشده و همچنین آنهایی که در معرض خطر گسترش آن در آینده هستند، برجسته می کند.

حسینی ادامه داد: دیابت یک علت اصلی بیماری های قلبی عروقی، نابینایی، نقص کلیوی و قطع عضو به ویژه قطع پا است. در بیش از یک سوم افرادی که هم اکنون دیابت نوع ۱ و ۲ دارند، بعضی انواع آسیب های چشمی که منجر به نابینایی آنها می شود، گسترش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: بروز این عوارض با تثبیت قند خون و نیز کنترل سطوح فشارخون و کلسترول، تاحد امکان در سطح مقادیر نرمال، قابل پیشگیری یا به تأخیرانداختن است. بسیاری از عوارض می تواند در مراحل اولیه از طریق غربالگری برطرف شود، بنابراین پیش از اینکه مشکلات جدی تر شود، می توان از بروز آنها پیشگیری کرد.

حسینی گفت: هدف از گرامی داشت روز جهانی دیابت سال ۲۰۱۶، برجسته کردن اهمیت غربالگری یکپارچه دیابت در راستای مراقبت مداوم برای بیماران دیابتی است. از آنجائیکه غربالگری دیابت به ویژه دیابت نوع ۲ و عوارض ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان این مطلب که دیابت یک بار مسئولیت بزرگ و رو به رشد است، افزود: ۴۱۵ میلیون بزرگسال در سال ۲۰۱۵ دیابت داشته اند و به نظر می رسد این عدد تا سال ۲۰۴۰ به ۶۴۲ میلیون یا یک نفر از هر ۱۰ بزرگسال افزایش یابد.

حسینی با اشاره به این مطلب که دیابت یک نفر از هر دو دیابتی تشخیص داده نمی شود، گفت: بسیاری از افراد دیابتی نوع ۲، برای مدت طولانی، بدون آگاهی از وضعیتشان زندگی می کنند. بنابراین تا زمان تشخیص، عوارض دیابت ممکنست از قبل وجود داشته باشد.

وی اظهارداشت: تا ۷۰ درصد موارد دیابت نوع ۲ قابل پیشگیری بوده و یا می تواند با اصلاح شیوه زندگی سالم تر، به تأخیر بیفتد.

حسینی ادامه داد: با افزایش تغذیه نامناسب و نداشتن فعالیت بدنی، دیابت نوع ۲ در میان کودکان بسیاری از کشورها دیده می شود که آن را به عنوان یک مشکل جدی بهداشت و سلامت عمومی جهانی مد نظر قرار می دهد. در حال حاضر ۱۲ درصد هزینه جهانی که صرف بهداشت و سلامت می شود، برای بزرگسالان دیابتی است.

وی افزود: تعداد افراد دیابتی در کشورهای کم تا متوسط درآمد، به رشد خود ادامه خواهد داد و به عنوان تهدیدی برای توسعه پایدار خواهد بود. برای مثال انتظار می رود تا سال ۲۰۴۰ تعداد افراد دیابتی در آفریقا تا دو برابر افزایش یابد. از میان ۴۰۰ میلیون بزرگسال دیابتی در سال ۲۰۱۵، سالانه ۵ میلیون نفر فوت کرده و بیش از ۶۷۰ بیلیون دلار برای مراقبت های درمانی هزینه شده است.

حسینی با عنوان این مطلب که یک نفر از هر دو دیابتی تشخیص داده نشده باقی می ماند که منجر به شرایط به خصوصی برای آسیب پذیری در برابر عوارض دیابت شده و سبب ایجاد ناتوانی پایدار و مرگ زودرس می شود، گفت: بیش از ۶۴۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۴۰ با وجود دیابت، زندگی خواهند کرد و دیابتی خواهند شد. تشخیص دیرهنگام به معنی این است که بسیاری از افراد دیابتی نوع ۲ حداقل از یکی عوارض دیابت را تا زمانی که دیابت آنها تشخیص داده نشده، رنج خواهند برد.

وی با بیان این مطلب که در بسیاری از کشورها، دیابت علت اصلی نابینایی، بیمارهای قلبی عروقی، نقص کلیوی و قطع اندام ها خواهد بود، افزود: غربالگری برای عوارض ناشی از دیابت بخش مهمی از مدیریت موثر بیماران برای اطمینان از سلامت بهینه است.