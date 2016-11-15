«اولاند» خواستار احترام ترامپ به توافق آب و هوایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور فرانسه ضمن برگشت ناپذیر خواندن قرارداد مربوط به آب و هوا، از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده آمریکا خواست تا به قرارداد یاد شده احترام بگذارد.

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد آمریکا باید به قرارداد جهانی انجام شده در خصوص محدود کردن تغییرات آب و هوایی متعهد باشد.

«اولاند» همچنین گفت که توافق مربوط به کنفرانس سال ۲۰۱۵ سازمان ملل در مراکش بر سر کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای) چه به لحاظ قانونی و چه از نظر عملی قابل بازگشت نیست.

وی افزود: آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان و دومین تولید کننده گازهای گلخانه ای است که باید به هر آنچه پذیرفته عمل کند.

گفتنی است «دونالد ترامپ» توافق آب و هوایی را تنها یک شوخی خوانده و خواستار ترک آن شده است.