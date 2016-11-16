کرایه حمل ونقل زائران تغییرنکرده است/ایجاد۶استراحتگاه برای زائران

خلیل همایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائل مربوط به حمل و نقل زائران اربعین از استان کرمان به مرز شلمچه اظهار کرد: انتقال زائران و نظارت بر قیمت دو موضوع مهم مورد توجه ستاد اربعین استان کرمان است.

وی گفت: در حال حاضر زائران به صورت تدریجی به سمت مرزها روانه می شوند اما بعد از اربعین جمعیت زیادی از زائران به یکباره خواهان بازگشت به کشور هستند.

همایی از برگزاری جلسات متعدد طی دو ماه اخیر در این خصوص خبر داد و اظهار کرد: اداره کل های راهداری و حمل و نقل شمال و جنوب استان کرمان متکفل این امر است.

دبیر ستاد اربعین استان کرمان گفت: زائران باید در بازه زمانی ۱۰ روزه به مرزها منتقل شوند ضمن اینکه سفرهای عادی مردم به سایر نقاط کشور نیز باید در شبکه حمل و نقل انجام شود که برنامه ریزی دقیقی در این خصوص صورت گرفته است.

همایی گفت: قیمت های کرایه حمل و نقل زائران با توجه به بعد مسافت تعیین شده است و دولت در این زمینه نقش نظارتی دارد.

وی با اشاره به تلاش ستاد اربعین برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در حمل و نقل و زائران تصریح کرد: خالی برگشتن اتوبوس ها از مرز از دیگر عوامل دخیل در تعیین قیمت کرایه اتوبوس های مخصوص حمل و نقل زائران است.

همایی عنوان کرد: یک سقف برای قیمت اتوبوس ها تعیین شده که سازمان راهداری و حمل و نقل بر آن نظارت می کند و اگر اجحافی در این خصوص مشاهده مورد بررسی قرار می گیرد.

کرایه حمل و نقل زائران افزایش نیافته است

وی با اشاره به اینکه نرخ کرایه بر اساس قیمت های سال قبل تنظیم شده و امسال هیچ افزایشی در این خصوص نداشته ایم، گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل و ستاد اربعین این مسئله مدیریت و نظارت کردند.

همایی به تلاش رانندگان و مالکان اتوبوس ها برای خدمت رسانی به زائران سالار شهدا (ع) اشاره کرد و افزود: سقف قیمت برای یک سرویس از شهر کرمان پنج میلیون تومان و از جنوب استان کرمان حدود ۱۱ میلیون تومان است.

دبیر ستاد اربعین استان کرمان از بکارگیری هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به مرز خبر داد و گفت: چنانچه این مساله مدیریت نمی شد امکان ایجاد بازار سیاه وجود داشت.

دبیر ستاد اربعین استان کرمان تصریح کرد: سعی شده که اتوبوس های مناسب و با کیفیت که مسائل فنی در آنها رعایت شده برای زائران اربعین اختصاص داده شود.

ایجاد شش استراحتگاه برای زائران پاکستانی در کرمان

همایی به تشریح جزئیات اعزام اتباع خارجی به عراق پرداخت گفت: امور مربوط به این افراد در دو مرحله انجام می شود؛ مرحله اول شامل بازبینی مدارک هویتی است و بعد از آن صدور گذرنامه های موقت و ویزا صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در مسیر عبور زائران پاکستانی به عراق است، گفت: اداره کل امور اوقاف شش استراحتگاه برای زائران در بم، کرمان، انار، رفسنجان و سیرجان اختصاص داده است.

همایی گفت: همچنین شرایط میزبانی از زائرانی که از استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از مسیر کرمان عبور می کنند نیز ایجاد شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اشاره به اینکه این سفر معنوی طولانی و دشوار است، تصریح کرد: زائران باید آستانه تحمل و صبر خود را افزایش دهند.

همایی تصریح کرد: زائران باید در مواجه با نیروی انتظامی و ماموران عراقی آستانه تحمل خود را بالا ببرند و در مسائل ایمنی و امنیتی مراقبت لازم را بکار گیرند.

وی با اشاره به اینکه امسال ازدحام جمعیت در پیاده روی اربعین فوق العاده بالاست، افزود: زائران باید مراقب باشند چرا که دشمن در کمین است و احتمال بروز حوادث تروریستی وجود دارد بنابراین افراد حاضر در این آیین معنوی باید به توصیه های پلیس و نیروهای امنیتی توجه ویژه داشته باشند.