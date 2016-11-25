«پرسه های شبانه» یک نویسنده در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «پرسه های شبانه با صورت های نجیب» نوشته آنیما احتیاط به تازگی توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این رمان، دومین قسمت از سه گانه داستانی آنیما احتیاط است که توسط این ناشر چاپ می شود که با نثر و شیوه روایت متفاوت نوشته شده است؛ شیوه ای که نویسنده اثر آن را لایه گرا نامیده است. از این نویسنده، پیش تر کتاب «مانند کسی که آوازش را فراموش کرده است» منتشر شده است.

روایت ها در این رمان، با ارجاعات گسترده به تاریخ ایران که عموما مربوط به عهد قجر تا زمان مشروطه است، متون ادبی دیگر و رویدادهای هنری، به صورت لایه لایه تکرار می شوند و شکل می گیرند.

«پرسه های شبانه با صورت های نجیب» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۷۰ هزار ریال منتشر شده است.