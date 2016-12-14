هنرمندان بیمار تئاتر نگران هزینه های درمانی خود نیستند

اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت های صندوق اعتباری هنر از هنرمندانی که دچار بیماری صعب العلاج هستند، گفت: برخلاف اینکه ممکن است گاهی اوقات از صندوق اعتباری هنر رضایت چندانی نداشته باشیم اما می توانم بگویم این صندوق در موارد خاص تاکنون همکاری خوبی با ما داشته است.

وی افزود: برای مثال چندی پیش هنگامی که معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متوجه شد که بیمارستان شهید رجایی آنچنان که باید به امور جعفر والی رسیدگی نمی کند اعلام کرد که خانواده اش می توانند بدون هیچ نگرانی، او را به هر بیمارستانی که فکر می کنند بهتر رسیدگی می کند، منتقل کنند. در مورد حسین محب اهری هم باید بگویم به شخصه بعد از اطلاع از وضعیت جسمانی او به مسئولان صندوق اعتباری هنر، نامه ای نوشتم و گفتم مساله این هنرمند یک مورد خاص است و باید با آن به صورت خاص برخورد شود، به همین ترتیب آنها هم قول هایی دادند و تا حدی به قول هایشان هم عمل کردند.

مدیرعامل خانه تئاتر بیان کرد: بیمه تکمیلی هنرمندان تئاتر در بند ۱ و۲ یعنی جراحی ها بدون سقف است و نگرانی از لحاظ هزینه های درمانی ندارند و اگر در مورد مسایل پاراکلینیکی هم دچار مشکل شوند، صندوق اعتباری هنر در این زمینه هم کمک می کند.

وی در پایان یادآور شد: ضمن اینکه امیدوارم برای هنرمندان مشکلی به وجود نیاید اما در صورت بروز مشکل ما روی قول و قرارهای صندوق اعتباری هنر حساب کرده ایم.