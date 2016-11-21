برخورد جدی با متخلفان طبیعت در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، یاسر حیدری دادستان شهرستان دشتستان طی بازدیدی از عرصه های طبیعی شهرستان در منطقه شکارممنوع شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش، درجریان فعالیت‌های محیط بانان قرار گرفت.

حسین دلشب مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: دادستان و مجموعه قضایی شهرستان دشتستان یکی از دغدغه‌مندترین حوزه های قضایی در برخورد با جرایم زیست محیطی استان را تشکیل می‌دهند و این موضوع باعث شده است که همکاران من در شهرستان دشتستان با توانی مضاعف در برابر متجاوزان به طبیعت و محیط زیست عمل کنند.

دادستان شهرستان دشتستان نیز پس از این بازدید گفت: جمعیت حیات وحش منطقه و امنیتی که برای وحوش آن به‌وجود آمده همگی موید تلاش خستگی ناپذیر محیط بانان شهرستان است.

یاسر حیدری با تاکید بر برخورد بدون اغماذ با تخریب کنندگان طبیعت گفت: در این برهه از زمان وظیفه من و همکاران قضاییم در برخورد با متخلفین زیست محیطی بسیار سنگین شده و برخورد قاطعانه با این جرایم را از وظایف خود می دانیم زیرا آیندگان به عملکرد ما خواهند نگریست و امیدوارم به ما افتخار کنند.

دادستان شهرستان دشتستان، از محیط بانان شهرستان که به عنوان ضابطین قضایی و زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کنند، خواست با تمام قدرت در برابر متخلفین زیست محیطی ایستادگی کرده و اجازه تعدی به طبیعت شهرستان را ندهند.