به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عبدالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف حفظ زیستگاههای حیاتوحش و تأمین آب مورد نیاز گونههای جانوری، عملیات آبرسانی به آبگیرهای طبیعی منطقه با مشارکت جوامع محلی انجام شد.
وی افزود: جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامههای حفاظت مشارکتی نقش مهمی در پایداری اقدامات زیستمحیطی دارد و در این طرح نیز همکاری اهالی محلی موجب شد بخشی از کمبود آب در زیستگاههای طبیعی برطرف شود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشتستان با قدردانی از همراهی مردم منطقه گفت: در این اقدام زیستمحیطی، محمد قائدی با تأمین آب و انجام عملیات تخلیه آن در آبگیرها، نقش مؤثری در حمایت از حیاتوحش ایفا نمود که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.
عبدالهی تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با همکاری مردم، سازمانهای مردمنهاد و سایر دستگاههای اجرایی، برنامههای مشابهی را برای حمایت از تنوع زیستی و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار دارد.
