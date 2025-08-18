  1. استانها
آب‌رسانی به آبگیرهای طبیعی دشتستان با مشارکت جوامع محلی

بوشهر- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان از آب‌رسانی به آبگیرهای طبیعی دشتستان با مشارکت جوامع محلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عبدالهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف حفظ زیستگاه‌های حیات‌وحش و تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری، عملیات آب‌رسانی به آبگیرهای طبیعی منطقه با مشارکت جوامع محلی انجام شد.

وی افزود: جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌های حفاظت مشارکتی نقش مهمی در پایداری اقدامات زیست‌محیطی دارد و در این طرح نیز همکاری اهالی محلی موجب شد بخشی از کمبود آب در زیستگاه‌های طبیعی برطرف شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشتستان با قدردانی از همراهی مردم منطقه گفت: در این اقدام زیست‌محیطی، محمد قائدی با تأمین آب و انجام عملیات تخلیه آن در آبگیرها، نقش مؤثری در حمایت از حیات‌وحش ایفا نمود که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

عبدالهی تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با همکاری مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های مشابهی را برای حمایت از تنوع زیستی و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار دارد.

