سواری لامبورگینی در قزوین با سرعت ۲۴۰ کیلومتر توقیف شد

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - زنجان حین کنترل تردد خودروهای عبوری در محور قزوین - زنجان، یک دستگاه سواری لامبورگینی را به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز متعدد و سرعت غیر مجاز مشاهده و به راننده آن دستور ایست دادند که بدون توجه به دستور پلیس متواری شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: پس از اعلام این امر و دستور برای توقیف سواری متخلف، ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - زنجان موفق به متوقف کردن سواری لامبورگینی شدند.

وی ادامه داد: راننده خودروی فوق با ارتکاب تخلف سرعت غیر مجاز، حرکات مارپیچ و نمایشی و عدم رعایت فاصله طولی باعث اختلال در نظم ترافیکی شده بود که به علت تخلفات متعدد و سرعت غیر مجاز ۲۴۰ کیلومتری متوقف و به پارکینگ منتقل شد.

بیگلری افزود: با توجه به اینکه پلیس راه استان قزوین با ایجاد هر گونه بی نظمی و اختلال در وضعیت ترافیک محورهای مواصلاتی استان به شدت برخورد خواهد کرد، به رانندگان محترم توصیه کرد از ارتکاب هر گونه تخلف رانندگی در راه های استان قزوین اجتناب کنند زیرا چتر نظارتی پلیس راه استان برای برخورد با رانندگان متخلف بر کلیه جاده های برون شهری استان قزوین برافراشته است.