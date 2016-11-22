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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد؛

دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان نامه معاف نیستند

دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان نامه معاف نیستند

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: آیین‌نامه‌ای برای معافیت همه یا برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان‌نامه نداریم و آنها هم ملزم به تبعیت از آیین نامه های آموزشی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجتبی شریعتی نیاسر، در خصوص معافیت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان نامه گفت: آیین‌نامه‌ای برای معافیت همه یا برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان‌نامه نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: همه زیر نظام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملزم به تبعیت از آیین‌نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی از سوی این وزارتخانه هستند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: ملاک عمل دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور برهمین آیین‌نامه است و در این آیین‌نامه نحوه ورود به مسئله دانشجویانی که با مشکلی برای ارائه پایان‌نامه مواجه باشند، پیش‌بینی شده و این شیوه و شرایط برای همه دانشگاه‌ها یکسان است.

کد مطلب 3830842
زهرا سیفی

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