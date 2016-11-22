نمایه فراخوان کنگره ملی «محققان آرانی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی کنگره ملی«محققان آرانی» از رونمایی نمایه فراخوان این کنگره ملی خبر داد.

آیت الله احمد عابدی گفت: این کنگره با هدف بازشناسی احوال، آثار و نکوداشت شخصیت علمی ملاعلی آرانی(گلپایگانی)، ملا غلامرضاکاشانی آرانی و ملا محمدعلی عاملی آرانی از عالمان بزرگ و محقق علوم دینی در قرن سیزدهم برگزار خواهد شد.

وی، شخصیت شناسی محققان آرانی را یکی از بخش های محور «علمی-پژوهشی» کنگره خواند و خاطر نشان کرد: بازشناسی جنبه های فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی عصر زندگی محققان آرانی، شرح احوال و شناخت ابعاد شخصیتی و سلوک رفتاری محققان آرانی با رویکرد ارایه الگوی سبک زندگی اسلامی از جمله موضوعات این کنگره است.

به گفته وی، معرفی عالمان هم عصر محققان آرانی با رویکرد معرفی استادان، مشایخ اجازه و شاگردان ایشان، محققان آرانی و حوزه های علمیه کاشان، نجف، کربلا، قم و اصفهان و همچنین معرفی خاندان محققان آرانی و سیر حرکت علمی ایشان تا به امروز از دیگر موضوعات این رویداد علمی است.

آیت الله عابدی، تصحیح، پژوهش و احیای آثار مکتوب و بازشناسی آرای محققان آرانی را دومین بخش محور علمی پژوهشی کنگره خواند و خاطر نشان کرد: کتاب شناسی، بازنشر، تصحیح و پژوهش رسانه ها، کتاب ها و اجازات، بازشناسی مکتب فقهی و اصولی از جمله عناوین این بخش است.

این استاد درس خارج فقه افزود: روش شناسی تفسیری و علوم قرآنی، بررسی ابعاد عرفانی و ادبی، بازشناسی آرای کلامی و فلسفی، بررسی آرای اخلاقی و تربیتی از دیگر عناوین این بخش از فراخوان است.

دبیر علمی کنگره ملی«محققان آرانی» با اشاره به نقش موثر نراقی ها در حوزه درسی کاشان در قرن سیزدهم افزود: سیر تطوّر حوزه درسی کاشان، بازشناسی اندیشه های عالمان دینی منطقه فرهنگی کاشان و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی اجتماعی و بصیرت افزایی دینی با رویکرد ترویج فرهنگ تشیّع، جایگاه علمی حوزه علمیه کاشان در قرن ۱۳ هجری قمری با محوریت معرفی فاضلین نراقی و استادان و شاگردان این حوزه از جمله محققان آرانی از دیگر موضوعات فراخوان این کنگره است.

گفتنی است در محور «فرهنگی-هنری» این کنگره، شعر و نثر ادبی، فیلم، عکس، نماهنگ، انیمیشن، تولید محتوای فضای مجازی، نشریه دیواری، هنرهای تجسمی و معماری پیش بینی شده است.

بنا به فراخوان منتشر شده، مهلت دریافت آثار این کنگره ۳۰ بهمن ماه سال جاری است و علاقه مندان می توانند آثار خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه علمی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ارسال و یا از طریق وبگاه www.c.araniha.ir بارگذاری نمایند.

۳۵ دانشگاه و مرکز پژوهشی و نهادهای عمومی در برگزاری این کنگره مشارکت دارند.



