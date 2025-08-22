جایزه شهید سید محمدباقر صدر فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه «دارالإسلام» با پشتیبانی علمی «دانشگاه امام جعفر صادق (ع)» از برگزاری هشتمین دوره سالانه جایزه امام شهید محمدباقر صدر برای برتری و نوآوری خبر داد. عنوان این دوره «حوزه علمیه نجف اشرف؛ هزار سال ایثار شهیدان و جهاد عالمان» انتخاب شده است.

این عنوان به مناسبت آمادگی برای بزرگداشت هزارمین سال حوزه علمیه نجف اشرف برگزیده شده و یادآور نقش عالمان شهید در طول یک هزاره برای پاسداری از این حوزه است؛ نقشی که در محورهای گوناگون پژوهش علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقالات باید به زبان عربی یا انگلیسی نوشته شده باشند، به شرط آنکه پیش‌تر منتشر نشده باشند، برگرفته از پایان‌نامه یا کتابی نباشند، و نیز در هیچ همایش یا نشست علمی دیگری ارائه نشده باشند.

کمیته برگزاری این رویداد، مقالات، پژوهش‌ها و پرسش‌های محققان را از طریق ایمیل اختصاصی جایزه به نشانی: sadraward@gmail.com دریافت می‌کند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر همچنین می‌توانند با شماره تلفن ۰۰۹۶۴۷۷۴۰۲۱۲۷۲۴ و یا نشانی اینترنتی https://ihkn.ir/?p=42833 مراجعه کنند.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ و آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ است