از سرگیری پروازهای فرودگاه بندرعباس/شرایط به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود امانی افزود: با افزایش دید فرودگاه بندرعباس به ۲۵۰۰ متر، پروازهای این فرودگاه امروز(سه‌شنبه) دوم آذرماه از سر گرفته شد و فرودگاه آماده پذیرش پرواز است.

وی روز گذشته از لغو تمامی پروازهای فرودگاه بندرعباس به علت بروز طوفان شن وکاهش دید خلبان خبر داده و اعلام کرده بود : از سرگیری پروازها مشروط به بهبود شرایط آب‌ و هوایی است و طوفان شنی که از جنوب شرق وارد منطقه بندرعباس شده، علت اصلی لغو پروازها است.

گفتنی است از روز گذشته پروازهای لغو شده فرودگاه بندرعباس، در فرودگاه شیراز انجام می‌شد؛ اما از صبح امروز نیز (دوم آذرماه) در پی بروز پدیده گرد وغبار شدید، ۸ سورت پرواز فرودگاه بین‌المللی بندرعباس کنسل شد و ۳ پرواز دیگر نیز در فرودگاه شیراز نشستند که این ۳ پرواز، برای رسیدن به مقصد نهایی در انتظار مساعد شدن شرایط جوی بندرعباس هستند.

۸ پرواز تهران – بندرعباس – تهران با هواپیمای ماهان، پرواز رشت – بندرعباس – رشت با هواپیمای آسمان، پروازهای اصفهان – بندرعباس – اصفهان و کرمانشاه – بندرعباس – کرمانشاه با هواپیمای کیش‌ایر از مبداء کنسل شدند.