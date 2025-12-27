  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

لغو و تاخیر هزاران پرواز در آمریکا

لغو و تاخیر هزاران پرواز در آمریکا

آمار سامانه‌های رهگیری خطوط هوایی حاکی از آن است که شب گذشته هزاران پرواز در آمریکا لغو شده و یا با تأخیر زیاد انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اطلاعات سامانه‌های رهگیری خطوط هوایی نشان می‌دهد که فقط طی شب گذشته به خاطر شرایط آب و هوایی ناشی از عبور طوفان موسوم به «دوین» و متعاقباً بارش برف، همزمان با اوج گرفتن مسافرت‌ها در تعطیلات کریسمس، هزاران پرواز در آمریکا لغو شده و یا با تأخیر زیاد انجام شده است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهند که طی شب گذشته و امروز ۱۸۰۲ پرواز در آمریکا لغو شده و ۲۲ هزار و ۳۴۹ پرواز نیز با تأخیر انجام شده یا خواهد شد.

در حال حاضر فرودگاه‌های جان اف کندی، نیو آرک و لاگواردیا در نیویورک و نیوجرسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X به مسافران نسبت به لغو یا تأخیر پروازهای بیشتر هشدار داده اند.

آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از پروازهای لغو شده یا تأخیر پروازها در همین سه فرودگاه رخ داده است.

از عصر روز گذشته در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی به خاطر وقوع طوفان شرایط اضطراری اعلام شده است.

کد خبر 6703388
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها