لغو و تاخیر هزاران پرواز در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اطلاعات سامانههای رهگیری خطوط هوایی نشان میدهد که فقط طی شب گذشته به خاطر شرایط آب و هوایی ناشی از عبور طوفان موسوم به «دوین» و متعاقباً بارش برف، همزمان با اوج گرفتن مسافرتها در تعطیلات کریسمس، هزاران پرواز در آمریکا لغو شده و یا با تأخیر زیاد انجام شده است.
اطلاعات موجود نشان میدهند که طی شب گذشته و امروز ۱۸۰۲ پرواز در آمریکا لغو شده و ۲۲ هزار و ۳۴۹ پرواز نیز با تأخیر انجام شده یا خواهد شد.
در حال حاضر فرودگاههای جان اف کندی، نیو آرک و لاگواردیا در نیویورک و نیوجرسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X به مسافران نسبت به لغو یا تأخیر پروازهای بیشتر هشدار داده اند.
آمارها نشان میدهد بیش از نیمی از پروازهای لغو شده یا تأخیر پروازها در همین سه فرودگاه رخ داده است.
از عصر روز گذشته در ایالتهای نیویورک و نیوجرسی به خاطر وقوع طوفان شرایط اضطراری اعلام شده است.
