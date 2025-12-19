  1. استانها
فعالیت فرودگاه بین‌المللی بندرعباس از سر گرفته شد

بندرعباس - فعالیت فرودگاه بین‌المللی بندرعباس پس از توقف شب گذشته به دلیل بارش‌های سیلابی و بادهای شدید از سر گرفته شد و پروازها اکنون طبق برنامه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با فروکش‌کردن بارش‌های سیلابی و بهبود نسبی شرایط جوی در هرمزگان، فرودگاه بین‌المللی بندرعباس که شب گذشته به‌دلیل طوفان، بادهای جانبی شدید و مخاطرات ایمنی پروازها تعطیل شده بود، از ساعاتی پیش فعالیت خود را از سر گرفت.

شب گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی و شدت بادهای مخرب تمامی نشست و برخاست‌ها تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

اما با تثبیت وضعیت جوی و کاهش مخاطرات پروازی عملیات فرودگاهی دوباره برقرار شده و پروازها طبق برنامه در حال انجام است.

مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها می‌توانند با شماره ۱۹۹ تماس گرفته یا اطلاعیه‌های رسمی روابط‌عمومی فرودگاه‌های هرمزگان را دنبال کنند.

