به گزارش خبرگزاری مهر، با فروکشکردن بارشهای سیلابی و بهبود نسبی شرایط جوی در هرمزگان، فرودگاه بینالمللی بندرعباس که شب گذشته بهدلیل طوفان، بادهای جانبی شدید و مخاطرات ایمنی پروازها تعطیل شده بود، از ساعاتی پیش فعالیت خود را از سر گرفت.
شب گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی و شدت بادهای مخرب تمامی نشست و برخاستها تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
اما با تثبیت وضعیت جوی و کاهش مخاطرات پروازی عملیات فرودگاهی دوباره برقرار شده و پروازها طبق برنامه در حال انجام است.
مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها میتوانند با شماره ۱۹۹ تماس گرفته یا اطلاعیههای رسمی روابطعمومی فرودگاههای هرمزگان را دنبال کنند.
