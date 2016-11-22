شمار ویزیت زائران اربعین به مرز ۱.۱ میلیون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی حیدری با اعلام آمار ارائه خدمات به زائران در پایگاه‌های درمانی هلال‌احمر در ۱۳ روز گذشته، گفت: از ۱۹ آبان تا اول آذر، یک میلیون و ۹۸ هزار و ۹۶۲ زائر از خدمات درمانی ویزیت پایگاه‌های درمانی هلال‌احمر در عراق بهره برده‌اند.

وی افزود: از مجموع این خدمات در ۱۳ روز گذشته، ۳۷۴ هزار و ۹۱۹مورد تزریقات، ۲۲۳ هزار و ۶۸۶ مورد پانسمان، ۴۶ ‌هزار و ۲۸۱ مورد سرم‌ترابی، ۱۷ هزار و ۶۷۱ مورد تست قند خون، ۶۳ مورد گچ‌گیری و آتل‌بندی و .. ارائه شده است.

حیدری همچنین با اشاره به آمار مراجعات به مراکز درمانی هلال‌احمر در عراق در روز اول آذر، اظهارداشت: در مجموع روز گذشته ۷۰ هزار ۷۲۴ مورد ویزیت عمومی، ۲۰ هزار و ۷۶۱ مورد تزریقات، ۱۳ هزار و ۳۸۹ مورد پانسمان، یک هزار و ۹۴۱ مورد سرم درمانی، ۵۰۶ مورد قند خون،۱۸۴ مورد نوار قلب، ۵ مورد گچ و آتل انجام شده است.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر، گفت: به علاوه بیشترین خدمات ارائه شده به زائران در درمانگاه‌های اقماری در ۱۸ منطقه مختلف کربلا، درمانگاه شبانه‌روزی شفا ۱ هتل نجم کربلا، چادر هلال عراق، چادر عتبه باب القبله امام حسین، درمانگاه شبانه‌روزی شفا ۲ هتل ملاک کربلا و...، بوده است.