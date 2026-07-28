ارائه بیش از ۹۶۰۰ خدمت درمانی توسط هلال احمر گیلان به زائران در نجف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها، با اعلام این خبر اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته، ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به درمانگاه مراجعه داشته‌اند که برای این مراجعان در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ خدمت شامل ویزیت پزشک، خدمات دارویی، تزریقات، سرم‌تراپی، کنترل علائم حیاتی، نوار قلب، پانسمان و آتل‌گیری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه افزایش حجم مراجعات نشان‌دهنده اعتماد زائران به خدمات درمانگاه هلال‌احمر گیلان است، افزود: در این مدت ۴ هزار و ۲۶۶ خدمت دارویی (OTC)، ۲ هزار و ۲۵۵ ویزیت پزشک، یک هزار و ۱۳۴ مورد تزریقات، ۲۰۵ مورد سرم‌تراپی، ۱۷۵ مورد کنترل قند خون، ۱,۴۶۴ مورد کنترل فشار خون، ۵۵ مورد نوار قلب (ECG)، ۷۴ مورد پانسمان، ۳۴ مورد آتل‌گیری و ۷ مورد اعزام به مراکز درمانی برای زائران ثبت شده است.

فراهانی با قدردانی از تلاش تمامی اعضای تیم درمان، مهم‌ترین عامل موفقیت این مجموعه را انگیزه، روحیه جهادی و همدلی کادر درمان عنوان کرد و تصریح کرد: پزشکان، پرستاران، داروسازان، امدادگران و نیروهای پشتیبانی، فراتر از وظایف تعیین‌شده عمل می‌کنند و با هم‌پوشانی شیفت‌های کاری و کمک داوطلبانه به یکدیگر، اجازه نمی‌دهند روند خدمت‌رسانی به زائران با وقفه یا کاهش کیفیت مواجه شود.

مدیر درمانگاه جمعیت هلال‌احمر استان گیلان در پایان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای اوج حضور زائران در عراق، تصریح کرد: تمامی بخش‌های درمانگاه از نظر نیروی انسانی، دارو، تجهیزات و امکانات درمانی در آمادگی کامل قرار دارند و مجموعه هلال‌احمر استان گیلان با همان روحیه ایثار و خدمت، تا پایان مأموریت در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد ماند.