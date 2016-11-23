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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

در همکاری با کیومرث مرادی

پانته‌آ پناهی‌ها بازیگر «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» شد

پانته‌آ پناهی‌ها بازیگر «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» شد

نمایش «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» به کارگردانی کیومرث مرادی در تماشاخانه پالیز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید جدید کمپانی تئاتر امید ایران «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» نام دارد که به کارگردانی کیومرث مرادی از دهه سوم آذر ماه در تماشاخانه تازه‌تاسیس پالیز روی صحنه خواهد رفت و پانته‌آ پناهی‌ها یکی از سه بازیگر زن این نمایش خواهد بود.

این نمایش نوشته مشترک کیومرث مرادی و پوریا آذربایجانی است که سه سال پیش در کشور آمریکا به زبان انگلیسی و با بازیگران غیر ایرانی به کارگردانی کیومرث مرادی روی صحنه رفت.

نرمین نظمی طراح صحنه، ندا نصر طراح لباس و آیدین الفت طراح صدا، مرادی را در این اجرا همراهی خواهند کرد.

کیومرث مرادی مهر و آبان سال جاری نمایش «افسون معبد سوخته» را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.

کد مطلب 3831799

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