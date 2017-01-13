اجرای «نامه های عاشقانه از خاورمیانه» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نامه های عاشقانه از خاورمیانه» به کارگردانی کیومرث مرادی قرار بود تا ۱ بهمن اجرا داشته باشد که تا ۱۲ بهمن تمدید شد.

هانیه توسلی، طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها بازیگران این نمایش هستند که از ۲۶ آذر روی صحنه رفته و در همان هفته اول دو اجرایی شد. اجراهای این نمایش تا ۱۲ بهمن هر شب ساعت ۱۹:۳۰ (و سانس های دوم ۲۱:۳۰) در سالن شماره ۱ تماشاخه پالیز ادامه خواهد داشت.

این نمایش نوشته مشترک کیومرث مرادی و پوریا آذربایجانی است که ۳ سال پیش در کشور آمریکا به زبان انگلیسی و بل بازیگران غیر ایرانی به کارگردانی کیومرث مرادی روی صحنه رفت. «نامه های عاشقانه از خاورمیانه» داستان سه زن در جستجوی صلح و بازمانده از خاکسترهای جنگ های تراژیک معاصر است.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به نرمین نظمی طراح صحنه، هانا کامکار طراح موسیقی، ندا نصر طراح لباس، آیدین الفت طراح صدا، معین شافعی طراح ویدئو گرافیک، لعیا خرامان طراح گریم، سینا افشار طراح گرافیک، پریشا کاشفی نوازنده سازهای زهی، تارا موسویان سازهای کوبه ای، سحر عباسی چنگ، مهسا اقبالی همخوان، محمد قدس مدیر تولید و مجری طرح، رکسانا بهرام و فواد خراباتی گروه کارگردانی، سیامک زمردی مطلق عکاس، ارشا اقدسی مشاور پرواز، آوا فیاض مدیر تبلیغات و روابط عمومی اشاره کرد.

تماشاخانه پالیز به نشانی تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹ است.