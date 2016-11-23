مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی فردی مفید برای انقلاب بود

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت درگذشت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، گفت: ایشان فردی دلسوز برای انقلاب بود و ارتباط خوبی هم با امام راحل داشت.

وی با بیان اینکه من شاهد بودم که ایشان بسیاری مواقع برای مشورت در امور نزد امام خمینی(ره) می‌آمد، ادامه داد: بعد از انقلاب هم ایشان از یاران رهبر کبیر انقلاب بود و فردی بسیار مفید برای انقلاب بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر بخواهیم سهمی برای کسی در انقلاب در نظر بگیریم ایشان از جمله افرادی است که سهم زیادی در انقلاب داشته است.

جایگاه علمی آیت الله موسوی اردبیلی

وی به درجه علمی مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی اشاره کرد و گفت: از نظر علمی ایشان بسیار جایگاه خوبی داشت که در حوزه نیز تدریس می‌کرد و دانشگاه مفید را نیز در راستای گسترش علم تأسیس کرد.

آیت الله مسعودی خمینی ادامه داد: ما افرادی مانند آیت الله موسوی اردبیلی کم داشتیم و ایشان در راه انقلاب تلاش‌های بسیاری انجام داده است.

یادآور می‌شود: آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع عظام تقلید قم صبح امروز چهارشنبه در سن 91 سالگی در بیمارستان لاله تهران دار فانی را وداع گفت.