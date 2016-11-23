حضور مراجع و علما در بیت آیت الله موسوی اردبیلی/ اعلام زمان تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رحلت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی تعدادی از علما و مراجع عظام تقلید و همچنین جمعی از طلاب، شاگردان و مقلدان آن مرحوم عصر چهارشنبه با حضور در بیت این استاد برجسته حوزه، مراتب تسلیت و همدردی خود را اعلام کردند.

آیت الله العظمی جوادی آملی، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی، آیت الله سید محمدجواد علوی بروجردی، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، آیت الله شهرستانی نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی سیستانی در ایران، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور از جلمه علما و شخصیت‌هایی بودند که با حضور در بیت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی مراتب تسلیت خود را ابراز کردند.

همچنین آیت الله مرتضی مقتدایی عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه، حجت الاسلام ملکا رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، آیت الله ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، حجت الاسلام سید علی خمینی یادگار حضرت امام خمینی(ره)، حجت الاسلام فرخ فال مدیر حوزه علمیه استان قم‌، سید مهدی صادقی استاندار قم، مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم و احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در بیت آیت الله موسوی اردبیلی حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه ارتحال این مرجع تقلید را به بیت ایشان تسلیت گفتند.

مراسم فاتحه خوانی و تسلیت علما و عموم مردم امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد.

مراسم وداع با پیکر آیت الله موسوی اردبیلی(ره) نیز فردا پنج‌شنبه پس از نماز مغرب و عشا همراه با قرائت دعای کمیل با حضور روحانیون، اقشار مختلف مردم و جمعی از مقلدان وی در حسینیه آیت الله موسوی اردبیلی برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی‌ جمعه پنجم آذرماه ساعت ۹ صبح از حسینیه جنب بیت آن مرحوم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار خواهد شد.