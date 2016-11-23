تعرفه واردات موز در ازای صادرات سیب یا کشمش تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران، حقوق ورودی موز در ازای صادرات سیب درختی یا کشمش تغییر کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است؛

بند (۵) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸) کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

۵- به ازای صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی یا صادرات یک کیلوگرم کشمش، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل ۵ درصد ارزش تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.