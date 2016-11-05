تلاش دولت برای نجات کشمش/افزایش صادرات پشتوانه تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا دولت سیاست «بازار در برابر بازار» را برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی در نظر گرفته که در همین راستا، چند روز پیش هیأت وزیران با اختصاص مبلغ دو هزار ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات هر کیلوگرم کشمش موافقت و تصویب کرد: به ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش، حقوق ورودی یک کیلوموز معادل ۵ درصد ارزش گمرکی شود.

این خبر برای تولیدکنندگان کشمش که همواره از پایین بودن قیمت این محصول و حضور گسترده دلالان در بازار آن گلایه دارند، خبر خوبی است چراکه یکی از راه‌های افزایش نرخ کشمش و حمایت از تولیدکنندگان این محصول، رشد صادرات آن است.

ضمن اینکه براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تولید کشمش در سال‌جاری حدود ۶۰ هزارتن نسبت به سال گذشته افزایش دارد و باید حتما تمهیداتی برای صادرات آن اندیشیده شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

در همین زمینه مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با مهر میزان تولید انگور در کشور را حدود ۴ میلیون تن اعلام کرد و اظهارداشت: سال گذشته حدود ۱۷۰ هزارتن کشمش در کشور تولید و ۱۱۳ هزارتن از آن صادر شد.

رمضان رویین‌تن با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۳۰ هزارتن کشمش در کشور تولید شود، گفت: ما ظرفیت صادرات بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتن از این محصول را داریم.

وی نیاز داخلی کشور به کشمش را حدود ۴۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: در ۷ ماهه امسال بیش از ۴۰ هزارتن کشمش از کشور صادر شده و صادرات آن همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره دلایل افزایش تولید انگور درسال‌جاری نیز اضافه کرد: بارندگی‌های خوبی که در زمستان سال گذشته و بهار امسال رخ داد و مدیریت باغات که توسط باغداران به خوبی انجام شد از جمله دلایل این امر بود.

رویین‌تن با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر ۴ کیلوگرم انگور یک کیلوگرم کشمش تولید می‌شود، افزایش تولید انگور را نیز یکی از دلایل رشد تولید کشمش عنوان کرد و گفت: علاوه بر این قیمت‌های بالا و مناسب صادراتی در زمستان سال قبل و بهار امسال، یکی از دلایل افزایش تولید کشمش در کشور بوده است ضمن اینکه به تولید کشمش و صادرات آن باید به عنوان پشتوانه‌ای برای تولید انگور نگاه کرد.

وی با بیان اینکه زمانی که میزان تولید زیاد است، اگر صادرات نباشد قیمت محصول افت خواهد کرد، ادامه داد: ما سال گذشته موفق شدیم کشمش تولیدی کشاورزان را به کشور روسیه صادر کنیم و امسال نیز این کار را انجام می‌دهیم.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از راه‌های حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، حمایت از صادرات است و دولت برای اینکه صادرکنندگان ایرانی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند تدابیری را اندیشیده تا روند صادرات کشمش کند نشود که از جمله این تدابیر می‌توان به واردات موز در ازای صادرات کشمش و اعطای ۲۰۰ تومان یارانه صادراتی برای صادرات هرکیلوگرم از این محصول است.

رویین تن همچنین با اشاره به اینکه پیش از این واردات موز به صادرات سیب درختی مشروط شده بود، اضافه کرد: موضوع صادرات سیب در ازای واردات موز همچنان به قوت خود باقی است و بحث کشمش جدا از آن است.

به گفته وی ایران سالانه حدودا بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن موز وارد می‌کند.

بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بازار محصولات کشاورزی نیز اجرای سیاست بازار در بازار را اقدامی در جهت حمایت از منافع ملی می‌دانند.

در همین زمینه رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با مهر اظهارداشت: واردات موز به کشور همواره با خروج ارز همراه است بنابراین اگر ما بتوانیم محصولات دیگر را جایگزین ارز در این مبادلات کنیم، سود زیادی کرده‌ایم و این اقدام بسیار خوبی است.