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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

استاندار گلستان:

ناوگان راهداری شرق گلستان تجهیز نیست

ناوگان راهداری شرق گلستان تجهیز نیست

آزادشهر- استاندار گلستان گفت: ناوگان راهداری شرق گلستان تجهیز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر جمعه، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در دفتر فرماندار شهرستان آزادشهر برگزار شد، اظهار کرد: باید تغییرات را مدیریت کنیم تا به مدیریت بحران نرسیم.

وی افزود: حساس بودن به تغییرات باید عمومیت یابد، گاهی قابلیت پیش بینی وجود ندارد و از این رو به دنبال آمادگی و تمرین در مواقع اضطراری و بحران باشیم.

وی خاطر نشان کرد: زبان نقد برای ترمیم مشکلات لازم است ولی تبلیغات کاری مدیران و کارکنان استان در اندام ملی بخوبی نمایش و برجسته سازی نشد.

استاندار در ادامه با تشکر از مدیریت صحیح اکثر مدیران استانی و نیروهای خدوم آن‌ها، گفت: صرفه جویی گاز توسط مردم و مشترکین گلستانی و کمک‌های استان گلستان به استان همجوار در سیمای ملی بخوبی نشان و انعکاس داده نشد.

صادقلو تصریح کرد: مدیریت صحیح باعث شد کمترین قطعی گاز مشترکین خانگی را داشته و از بیشترین سطح خسارت ملی به کمترین حد آن برسیم.

وی بیان کرد: مدل‌های حل مسائل از طریق غیر کارشناسی مورد قبول نبوده و مدیران استانی تا دو روز آینده جمع بندی نهایی، کامل و دقیق خود را اعلام کنند.

استاندار در ادامه خواستار تجهیز ناوگان راهداری مناطق شرقی استان با توجه به کاستی های موجود شد و افزود: نباید در مواقع بحرانی با تجهیزات فرسوده و خراب به مصاف بحران برویم.

وی تصریح کرد: بیمه باغات و محصولات کشاورزی توسط کشاورزان انجام شود و در مواقع اضطراری و بحران اینچنینی به کمک‌ آن ها بیاید.

صادقلو گفت: استفاده از بعضی کلمات در موقعیت های بحرانی در جامعه بار روانی دارد و مدیران به اظهارات خود توجه کنند.

رییس شورای مدیریت بحران استان افزود: پیش بینی ها محقق شد و شاهد یکی از سردترین و استثنایی ترین آب و هوایی هایی هستیم که تا به امروز وارد استان شده است.

صادقلو در پایان با بیان اینکه همه مدیران استان جهادی و بی ریا کار کردند، اظهار کرد: جمع بندی نهایی بحران اخیر را تا دو روز آینده خواهیم داشت و به وزارت کشور و دستگاههای متولی ارائه خواهیم کرد.

کد مطلب 3833765

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