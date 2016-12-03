به گزارش خبرنگار مهر، ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه، هدف صادرات و واردات بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود ضمن آنکه جایگاه ویژه ایران در امر ترانزیت هم شرایط ویژه‌ای را برای ایران به وجود آورده که گذرگاه مهمی برای اتصال دریاهای آزاد جنوب به کشورهای آسیای میانه و راهی مناسب برای اتصال آسیای جنوب شرقی به اروپا است.

براین اساس، همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با ایران مورد توجه کشورهای پیشرفته آسیایی و اروپایی بوده است و از سویی دیگر، بازار ایران یک فرصت طلایی برای این کشورها محسوب می‌شود. در این راستا تیم دیپلماسی کشور در سال جاری تصمیم گرفت که در راستای گسترش همکاری‌ها با کشورها مختلف، هیات‌های اقتصادی را هم با خود همراه کند تا در این راستا همکاری‌های مختلف سیاسی و اقتصادی میان ایران و این کشورها شکل بگیرد.

در یکی از این سفرها که در خردادماه امسال انجام شد، هیاتی ۶۰ نفره از فعالان سیاسی و اقتصادی به چهار کشور اروپایی لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کردند که توسعه مناسبات و روابط سیاسی، اقتصادی و پارلمانی، محور مذاکرات و دیدار با مقام های سیاسی و اقتصادی این کشورها در شمال و شرق این قاره بود.

در سفر ۶ روزه دیگری که در مردادماه امسال انجام شد، هیاتی متشکل از ۱۲۰ نفر از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و دولتی به همراه وزیر امور خارجه کشورمان از کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا بازدید و راه های توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند.

در سفر دیگری که از امروز شنبه آغاز شده، وزیر خارجه کشورمان به کشورهای هند، چین و ژاپن سفر کرده و هیاتی اقتصادی وی را در جریان این سفر همراهی می‌کنند. در واقع گسترش همکارهای میان ایران و این سه کشور در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله اهداف این تیم خواهد بود. در یکسال گذشته گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی منجر به کاهش حجم صادرات و واردات ایران به این سه کشور شده است.

منافع مشترک ایران و هند در ترانزیت و انرژی

سفر هیات سیاسی و اقتصادی کشورمان از هند آغاز شده است. ظریف در این سفر با بیان اینکه اقتصاد ایران و هند به عنوان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده انرژی، مکمل یکدیگراست، گفت:ایران هرگز همکاری هند را در دوران دشوار تحریم‌ها فراموش نمی‌کند.

وی با اشاره به تعهد ایران برای توسعه همکاری و تجارت با هند خاطرنشان کرد: هند باید زمینه تسریع تجارت میان دوکشور را فراهم کند. به گفته وزیر امورخارجه ایران، چابهار زمینه مناسبی برای همکاری دو کشور است و سرمایه گذاری در چابهار نه تنها برای ایران و هند بلکه برای تمامی منطقه اهمیت زیادی دارد.

ظریف، چابهار و کریدور شمال و جنوب را باعث رونق اقتصادی منطقه دانست و افزود: چابهار می‌تواند هند را به افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا متصل کند. وی با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی عظیم بین ایران و هند تصریح کرد: روابط دو کشور باید هرچه سریعتر توسعه یابد.

براین اساس، کشور هند به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای طرف معامله با ایران، در رتبه ۶ واردات ایران قرار دارد. در واقع در ۷ ماهه ابتدای امسال واردات ایران از هند به رقم بیش از یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار رسید اما این رقم نسبت به سال گذشته از نظر وزنی و ارزش با کاهش روبرو بوده است بطوری که از نظر ارزشی با کاهش ۱۵.۱۹ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۳۲.۹۱ درصدی نسبت به ۷ ماهه ابتدای سال ۹۴ مواجه بوده است.

همچنین سهم صادرات ایران به این کشور هم از نظر ارزشی کاهش نشان می‌دهد. البته کالاهای صادراتی ایران به این کشور از نظر وزنی رشد پیدا کرده است. آمارها بیانگر این است که هند در بخش صادرات کالاهای ایرانی هم رتبه ۶ را داراست و ایران در ۷ ماهه ابتدای امسال صادراتی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به این کشور داشته است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی با کاهش ۰.۵۳ درصدی روبرو بوده اما از نظر ارزشی رشد ۳۲.۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

چین در جایگاه نخست تجارت با ایران

چین به عنوان مقصد بعدی سفر ظریف، یکی از مهمترین کشورهای طرف همکاری‌های تجاری و سیاسی ایران است. کشور چین رتبه اول صادرات و واردات با ایران را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. با این وجود پس از افزایش روابط تجاری ایران با اروپا، سهم تجارت ایران با این کشور کاسته شده هرچند که هنوز هم رتبه اول را در سبد تجاری ایران حفظ کرده است.

براین اساس در ۷ ماهه ابتدای امسال بیش از ۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار کالا از این کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۸.۷۷ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۵.۵۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش صادرات، ایران بیش از ۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار به این کشور صادرات داشته که از نظر وزنی ۲۳.۲۳ درصد رشد داشته اما از نظر ارزشی کاهش ۲.۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

نیاز به احیای روابط تجاری با ژاپن

ژاپن مقصد نهایی سفر وزیر امور خارجه و هیات اقتصادی ایران است. این کشور هرچند که سهم زیادی در واردات ایران ندارد اما در بخش صادرات رتبه ۸ را به خود اختصاص داده است. البته سهم صادرات ایران به این کشور هم نسبت به سال گذشته با رشد منفی روبرو بوده است. آمارحاکی از آن است که در ۷ ماهه امسال ایران بیش از ۶۶۹ میلیون دلار به این کشور صادرات داشته است که از نظر وزنی کاهش ۸.۴۷ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲۵.۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد توسعه همکاری‌ و افزایش مبادلات تجاری با این کشور یک ضرورت است، بخصوص آنکه ژاپن یکی از کشورهای صاحب تکنولوژی در دنیا به شمار می‌رود؛ مبادلاتی که در زمان تحریم‌ها با کاهش زیادی روبرو شده بود و امروز ایران به دنبال آن است تا دوباره این روابط را احیا کند.