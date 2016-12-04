رونمایی از دلیل جدید نوسانات ارزی/آماده تامین ارز بانکها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولیالله سیف در جلسه با تعدادی از مدیرانعامل و مدیران بینالملل بانکها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانکها در ارائه خدمات ارزی گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را با توجه به گشایشهای پسابرجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده علاوه بر گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی، به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند، افزود: در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامههای بانک مرکزی پیش روی نظام بانکی قرار گرفته است، بانکها میتوانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش و پرداختها و معاملات خارجی مشتریان را ایمن کنند .
وی با تاکید بر اینکه بانکها باید نسبت به تقویت فعالیتها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند، تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت رونقبخشی به تولید و مبادلات و جلب سرمایهگذاری خارجی که فعالیتهایی پرسود و اشتغالزا هستند، میتواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانکها باید در این خصوص تلاش بیشتری را بکار گیرند؛ ضمن آنکه بانکها باید تلاش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانکها مبذول کنند .
سیف افزود: در حال حاضر، بانک به عنوان امنترین شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کالا و خدمات است، پیش از این و به دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریمها، محدودیتهایی وجود داشت، اما بانک مرکزی تلاش کرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعالیت بانکها را در حوزه ارزی افزایش دهد و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک کند.
وی نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز امری است که در این فصل از سال همانند سالهای گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال یکی دیگر از اصلیترین دلایل آن را میتوان در خروج عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانکها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد.
سیف با اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانکها افزود: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانکها را تأمین کند و در این زمینه بانکها میتوانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می کند.
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