به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز دوشنبه ۱۵ آذر در آئین اختتامیه نخستین همایش ملی سبک زندگی که در محل هتل لاله در تهران برگزار شد، در سخنانی گفت: امروزه بحث مصادره هویتی به عنوان یک دغدغه جهانی مطرح است حتی در جهان پیشرفته و کشورهایی که از آنها با عنوان جهان اول یاد می شود. در دایره همان مرز و بوم هم این تقسیم بندی ها وجود دارد که مثلا جهان آمریکایی در حال غلبه بر جهان اروپایی است و در اروپا هم شهروندهای درجه اول و درجه دوم داریم.

وی با بیان اینکه حساسیت در رابطه با بحث هویت تنها یک دغدغه ایرانی، دینی و انقلابی نیست، افزود: این حساسیت هم در حوزه مغزافزار هویت که همان عرصه باورها و نگرش ها است و هم در حوزه برونداد این مغزافزار که همان حوزه رفتارها و نمادهاست، وجود دارد و در بخش های وسیعی از جهان، خردمندان و فرهیختگان اجتماعی این دغدغه را دارند که در معرض مصادره هویتی قرار گرفته اند.

صالحی گفت: همچنان که یک آلمانی امروز دغدغه هویت دارد و احساس می کند که در معرض تهی شدن هویتی قرار گرفته است، وقتی از جهان غربی به جهان شرقی می آییم، این دغدغه دوگانه می شود یعنی هم در لایه های نگرشی و ارزشی و هم در لایه های رفتاری و محصولات و نمادها و کالاها، این دغدغه وجود دارد و بلکه چند برابر است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با اشاره به تفاوت تمدنهای شرقی و غربی گفت: یک مسلمان به شکل پیچیده تری گرفتار دغدغه مصادره هویتی است چرا که احساس می کند هم باورهایش در معرض تهدید قرار گرفته و هم نمادهای آن باورها و به همین اعتبار انسان شرقی اسلامی ایرانی انقلاب، دغدغه هایی به مراتب پیچیده تر، عمیق تر، متراکم تر و وسیع تر دارد.

به گفته صالحی در حال حاضر این احساس وجود دارد که جریان گفتمان غالب جهانی دست به یک مصادره هویتی جهانی زده است و کشوری که ۲۰۰ سال بیشتر سابقه تاریخی ندارد در حال تسخیر نه تنها ماده جهان بلکه معنای جهان است و این همان چیزی است که انسانهای هوشمند را نگران می کند.

این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یادآور شد: اگر گفتمانی بخواهد در دامنه مرزهای خودش مدفون نشود، باید فراجهانی حرکت کند مسئله دیگر این است که ما باید به سطح بندی دغدغه هایمان در مسئله سبک زندگی ایرانی- اسلامی توجه کنیم؛ گاهی بیش از اندازه نگران نمادها می شویم نه اینکه نمادها نگرانی نمی خواهد اما متوقف شدن در آنها که برونداد تغییرات در ارزش ها و نگرشها هستند، رویکرد اشتباهی است.

وی گفت: بخش جدی تر اتفاقی که در حال رخ داده است، این است که هسته مغزی هویت گرفتار اختلالات ماهیتی شده است و این در حالی است که گاهی دیده می شود که سبک زندگی ایرانی – اسلامی در بخش نمادها و رفتارها متوقف شده است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نسبت به مخاطرات تکرار زبانی واژه سبک زندگی اسلامی – ایرانی در گفتار و نوشتار مسئولان و چهره های اثرگذار جامعه هشدار داد و افزود: باید بدانیم که تکرار زبانی این الفاظ کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه ممکن است آن را عقب بزند.