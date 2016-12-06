به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم جلیل‌القدر مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به‌مناسبت هفتمین روز درگذشت عالم جلیل‌القدر مرحوم حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمّد فاضل استرآبادی رضوان‌الله‌علیه مراتب تسلیت خود را به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان آن بزرگوار معروض می‌دارم و علو درجات ایشان را که عالمی عامل و پرورش‌دهنده‌ی طلاب و فضلاء و پدر گرانقدر شهید بودند از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سیّد علی خامنه‌ای

۱۶/ آذر ماه/ ۱۳۹۵