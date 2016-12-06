به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در همایش بین‌المللی صنعت CNG با بیان اینکه ایران جز ۵ تولیدکننده اول گاز طبیعی در جهان بوده اما در کنار تولید در ردیف سه کشور بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی جهان است، گفت: با توجه به بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی رعایت الزامات استاندارد در صنعت گاز و به ویژه صنایع CNG الزامی و اجباری است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به سه مسئولیت کلیدی این سازمان در صنعت CNG، تصریح کرد: در بخش اول تدوین استانداردها به صورت کارشناسی، در بخش دوم نظارت بر اجرای اجباری استاندارد جایگاه‌های CNG و در بخش سوم نظارت بر مخازن موجود در خودروها در ابتدای خروج از کارخانه از مهمترین مسئولیت سازمان استاندارد است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تست و بازرسی مخازن CNG خودروهای گازسوز کشور، تاکید کرد: تاکنون ساز و کاری برای بازرسی و تست مخازن CNG توسط دستگاه‌های دولتی تعریف نشده است.

وی از خودروهای دوگانه‌سوز به عنوان بمب‌های متحرک گازی یاد کرد و اظهار داشت: در صورت ادامه روند فعلی و بلاتکیفی تست و بازرسی مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز، این خودروها عملا قابلیت تبدیل به بمب‌های گازی را دارند.

پیروزبخت همچنین در خصوص بازرسی از خودروهای عمومی و دولتی هم توضیح داد: تاکنون حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ مورد از خودروهای عمومی درون شهری و خودروهای دولتی مورد بازرسی و بازرسی‌ مجدد قرار گرفته‌اند که این موضوع باید درمورد خودروهای شخصی هم اجرا شود.

رئیس سازمان استانداردهمچنین با یادآوری اینکه از ۲۳۴۳ جایگاه سوخت‌گیری CNG در کشور تا به حال ۲۰۰۷ جایگاه بازرسی شده‌اند و ۱۱۷۰ واحد بازرسی مجدد در آنها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: اما تاکنون ۱۱۵ جایگاه سوختگیری CNG با سازمان ملی استاندارد همکاری نکرده‌اند و به آنها اخطار می‌دهم که در صورت عدم همکاری آنها با سازمان استاندارد، مراجع قضایی در این موضوع وارد خواهند شد.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در راستای بازرسی های انجام گرفته تاکنون ۱۱۴۶ واحد غیر فعال شده و تعدادی از جایگاه‌های CNG هم به دلیل مسائل ایمنی قطع انشعاب شده‌اند.