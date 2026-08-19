به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کاروان قرآنی انقلاب در گلستان اظهار کرد: این برنامه همزمان با هفته وحدت و هفته دولت در شهرستانهای استان برگزار میشود و هر شهرستان میزبان یک شب از این رویداد قرآنی خواهد بود.
وی افزود: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، قرآنی و مردمی استان، برنامهای فاخر و در شأن مردم گلستان برگزار شود و جلوهای از ظرفیتهای قرآنی و فرهنگی استان در سطح ملی به نمایش گذاشته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به جایگاه این استان در همزیستی اقوام و مذاهب مختلف گفت: قرآن کریم میتواند یکی از مهمترین محورهای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت میان مردم باشد و برگزاری کاروان قرآنی انقلاب در گلستان، فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ وحدت، همدلی و برادری مردم استان است.
حمیدی بر نقش محوری سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این برنامه تأکید کرد و گفت: فرمانداران و دستگاههای فرهنگی باید مشارکت جدی در برگزاری این رویداد داشته باشند و از ظرفیت مساجد، مصلیها، مؤسسات و خانههای قرآنی، آموزشگاهها و قاریان برجسته استان به بهترین شکل استفاده شود.
وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای تصویربرداری و پوشش رسانهای برنامهها از اهمیت ویژهای برخوردار است تا ظرفیتهای فرهنگی و قرآنی گلستان به شکل شایستهای در سطح ملی منعکس شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره این رویداد تأکید کرد و افزود: ظرفیت خیران، فعالان قرآنی و علاقهمندان به قرآن باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر این برنامه مورد استفاده قرار گیرد.
حمیدی خاطرنشان کرد: حضور شبکه قرآن، رادیو قرآن و شبکه استانی در این رویداد، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای قرآنی و فرهنگی گلستان است و همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری، از این فرصت هفتشبه بیشترین بهره فرهنگی و معنوی را ببرند.
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