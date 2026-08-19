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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

فتحی: سرمایه‌های مردمی موتور محرک توسعه کشاورزی کشور است

فتحی: سرمایه‌های مردمی موتور محرک توسعه کشاورزی کشور است

تبریز- معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: سرمایه‌های مردمی با تأمین بخش عمده سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی پروژه‌های کشاورزی، به موتور محرک توسعه این بخش تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال یک‌هزار و ۹۲۵ پروژه در بخش کشاورزی سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۵۰ همت سرمایه‌گذاری انجام شده که از این میزان، حدود ۲.۵ همت از محل تسهیلات بانکی، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و حدود ۴۴ همت از محل آورده مردم و سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: تأمین بخش عمده منابع مورد نیاز پروژه‌های کشاورزی از محل سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی، بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده این بخش و ظرفیت بالای مشارکت مردم در توسعه اقتصادی کشور است.

فتحی تصریح کرد: حدود ۸۹ درصد پروژه‌های قابل افتتاح با استفاده از خودیاری و آورده شخصی سرمایه‌گذاران اجرا شده و این موضوع ضرورت تسهیل‌گری دولت، کاهش موانع اداری، تسریع فرآیندها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری را بیش از پیش نمایان می‌کند.

صنایع کشاورزی و شیلات در صدر سرمایه‌گذاری‌ها

وی با اشاره به سهم قابل توجه صنایع کشاورزی و شیلات از پروژه‌های هفته دولت گفت: صنایع کشاورزی با ۱۸.۷ همت و شیلات با ۱۵.۵ همت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در میان زیربخش‌های کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند.

فتحی افزود: این میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده حرکت کشاورزی کشور از تولید خام به سمت تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بازار و تقویت صنایع وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، به کاهش ضایعات، افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال کمک می‌کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین سرمایه‌گذاری ۱۵.۵ همتی در حوزه شیلات را نشانه ظرفیت بالای آبزی‌پروری، توسعه تولید و اشتغال‌زایی در این بخش دانست.

ایجاد بیش از ۸۵ هزار فرصت شغلی

فتحی با اشاره به آثار اشتغال‌زایی پروژه‌های جدید کشاورزی اظهار کرد: اجرای یک‌هزار و ۹۲۵ پروژه کشاورزی در کشور زمینه ایجاد بیش از ۸۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می‌کند.

وی افزود: اثرگذاری کشاورزی تنها به مرحله تولید محدود نیست و زنجیره‌ای از تأمین نهاده، تولید، فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاررسانی و صادرات را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین تقویت هر یک از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش سیاستگذاری و حمایت گفت: توسعه پایدار کشاورزی بدون حضور فعال مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و باید سرمایه‌های مردمی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

بهره‌وری و دانش‌بنیان شدن؛ اولویت آینده کشاورزی

فتحی توسعه گلخانه‌ها، کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات، تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه بازارهای صادراتی را از اولویت‌های آینده بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: باید از منابع محدود آب و خاک، بیشترین میزان تولید و ارزش اقتصادی ایجاد شود و سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصولات افزایش یابد.

معاون وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین ظرفیت‌های بخش کشاورزی و نمایش نقش مردم و سرمایه‌گذاران در ساخت آینده اقتصادی کشور است.

کد مطلب 6921103

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