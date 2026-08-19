به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال یکهزار و ۹۲۵ پروژه در بخش کشاورزی سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها حدود ۵۰ همت سرمایهگذاری انجام شده که از این میزان، حدود ۲.۵ همت از محل تسهیلات بانکی، یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و حدود ۴۴ همت از محل آورده مردم و سرمایهگذاران تأمین شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: تأمین بخش عمده منابع مورد نیاز پروژههای کشاورزی از محل سرمایههای مردمی و بخش خصوصی، بیانگر اعتماد سرمایهگذاران به آینده این بخش و ظرفیت بالای مشارکت مردم در توسعه اقتصادی کشور است.
فتحی تصریح کرد: حدود ۸۹ درصد پروژههای قابل افتتاح با استفاده از خودیاری و آورده شخصی سرمایهگذاران اجرا شده و این موضوع ضرورت تسهیلگری دولت، کاهش موانع اداری، تسریع فرآیندها و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری را بیش از پیش نمایان میکند.
صنایع کشاورزی و شیلات در صدر سرمایهگذاریها
وی با اشاره به سهم قابل توجه صنایع کشاورزی و شیلات از پروژههای هفته دولت گفت: صنایع کشاورزی با ۱۸.۷ همت و شیلات با ۱۵.۵ همت، بیشترین حجم سرمایهگذاری را در میان زیربخشهای کشاورزی به خود اختصاص دادهاند.
فتحی افزود: این میزان سرمایهگذاری نشاندهنده حرکت کشاورزی کشور از تولید خام به سمت تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بازار و تقویت صنایع وابسته است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، به کاهش ضایعات، افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال کمک میکند.
معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین سرمایهگذاری ۱۵.۵ همتی در حوزه شیلات را نشانه ظرفیت بالای آبزیپروری، توسعه تولید و اشتغالزایی در این بخش دانست.
ایجاد بیش از ۸۵ هزار فرصت شغلی
فتحی با اشاره به آثار اشتغالزایی پروژههای جدید کشاورزی اظهار کرد: اجرای یکهزار و ۹۲۵ پروژه کشاورزی در کشور زمینه ایجاد بیش از ۸۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم میکند.
وی افزود: اثرگذاری کشاورزی تنها به مرحله تولید محدود نیست و زنجیرهای از تأمین نهاده، تولید، فرآوری، بستهبندی، حملونقل، بازاررسانی و صادرات را دربرمیگیرد؛ بنابراین تقویت هر یک از حلقههای این زنجیره میتواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش سیاستگذاری و حمایت گفت: توسعه پایدار کشاورزی بدون حضور فعال مردم و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و باید سرمایههای مردمی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد.
بهرهوری و دانشبنیان شدن؛ اولویت آینده کشاورزی
فتحی توسعه گلخانهها، کشاورزی دانشبنیان، صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات، تکمیل زنجیرههای ارزش و توسعه بازارهای صادراتی را از اولویتهای آینده بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: باید از منابع محدود آب و خاک، بیشترین میزان تولید و ارزش اقتصادی ایجاد شود و سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصولات افزایش یابد.
معاون وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین ظرفیتهای بخش کشاورزی و نمایش نقش مردم و سرمایهگذاران در ساخت آینده اقتصادی کشور است.
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