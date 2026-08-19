به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر کیش اعلام کرد: شامگاه سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ حادثه غرقشدگی فردی در اسکله تفریحی به پایگاه ساحلی هلال احمر گزارش شد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه ، نیروهای امدادی مستقر در پایگاه ساحلی به محل وقوع حادثه واقع در ۴۰۰ متری پایگاه و روبهروی «دامون دریا» اعزام شدند. بنابر شواهد، غریق پیش از رسیدن نیروهای امدادی از آب خارج شده بود و بیش از ۱۵ دقیقه از زمان زیر آب ماندن وی میگذشت.
امدادگران با مشاهده فقدان علائم حیاتی، عملیات احیای قلبیریوی را بلافاصله آغاز کردند؛ این روند با رسیدن آمبولانس اورژانس در ساعت ۲۳:۱۰ در مسیر انتقال به بیمارستان ادامه یافت.
گفتنی است غریق مردی ۶۴ ساله بود و متأسفانه با وجود حضور بهموقع نیروهای امدادی و تلاشهای پیوسته برای احیا، به دلیل مدتزمان زیاد زیر آب بودن، جان خود را از دست داد.
جمعیت هلالاحمر کیش ضمن ابراز تأسف از این حادثه، از شهروندان و گردشگران خواسته است از ورود به آب در ساعات پس از غروب آفتاب و تاریکی هوا خودداری کنند و هنگام شنا به تابلوها و علائم هشداردهنده، بهویژه نشانههای «منطقه شنا ممنوع»، توجه کافی داشته باشند. این مجموعه همچنین بر رعایت توصیههای ایمنی و شنا در ساعات مجاز تأکید کرده است.
جمعیت هلال احمر کیش
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