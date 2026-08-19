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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

واریز حقوق مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بدون معوقات

واریز حقوق مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بدون معوقات

پرداخت حقوق مربوط به مرداد ماه تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به مرداد ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی مرداد، از اول شهریورماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

کد مطلب 6921584
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • همشهری IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      40 1
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      معوقات را با سود دیرکردپرداخت نمایید..مثل بانکهاکه اقساط راباجریمه دیرکردپس می گیرند...قانون را بی قانون نکنید جناب تامین اجتماعی.
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      3 0
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      دیواری کوتاه تر از بازنشسته ندیدن بعد از گذشت پنج ماه ازسال هنوز معوقات ندادن
    • عباس م DE ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
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      ممنون
    • لیلا IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      2 0
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      این بازنشستگان و مستمری بگیران گناه دارند سال داره به نیمه میرسه ولی چشم انتظارند
    • گیتی IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      1 0
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      لطفا برای واریز معوقات تورم هرماه رو هم در نظر بگیرین چون افزایش تورم دیگه هفتگی شده یعنی هرسال ۵۰دفعه نرخ تورم افزایش پیدا میکنه
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      1 0
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      حقوق مرداد مستمری بگیر تامین اجتماعی،دقیقن نصف واریز شده. علت چیه؟؟؟؟؟ خب حقوقها را قطع کنید راحت شید. مسئولین دلسوز چرا باید حقوق ما نصف شود در این اوضاع و گرانی دارو و کالا !!!!!!!!!
    • جواد IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      سلام من حقوق مرداد ماه برام واریز شده ۹ ملیون تومن کمتر واریز شده با کجا باید تماس بگیرم و پیگیر بشم این حقوق واریزی فقط هزینه اجاره خونه بنده را جواب خواهد داد مابقی ماه را چگونه. امرار معاش،کنم واقعن اینه طرح تکریم از بازنشسته ها قضاوت با مسئولین مربوطه دیگه حرفی ندارم
    • سمیه IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      ساعت ۱۱ شبه حروف الفبا ص هنوز واریز نشده چرا
    • سلیمانی IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
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      سلام مرداد تمام شد ولی هنوز حقوق مرداد واریز نشده

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