یک کیلوگرم تریاک جاساز شده در پژو ۴۰۵ در محور اردستان_اصفهان کشف شد

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت پاسگاه باقرآباد شهرستان اردستان در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با مواد مخدر و شناسایی و برخورد با خرده فروشان و حاملان مواد مخدر هنگام گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در محور اردستان - اصفهان به یک دستگاه خودروی پژو ٤٠٥ مشکوک شدند.

وی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده مأموران قصد فرار داشت که با هوشیاری و اقدام به موقع عوامل گشت پاسگاه باقرآباد خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: در بررسی سوابق راننده مشخص شد وی دارای سوابق مرتبط با جرایم مواد مخدر است که مأموران در ادامه بازرسی دقیق از خودرو را در دستور کار قرار داده و یک کیلوگرم تریاک را که به صورت ماهرانه زیر صندلی جاساز شده بود کشف کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده به مالکیت مواد مخدر کشف شده اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

بهامین یادآور شد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در محورهای مواصلاتی با قاطعیت با فعالیت سوداگران مرگ و حاملان مواد مخدر برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حمل نگهداری یا توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.