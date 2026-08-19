انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی گفت: با حکم رئیس قوه قضاییه، تغییرات و انتصابات جدیدی در برخی از معاونتها و سازمانهای قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بر اساس این احکام، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده و اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است.
وی گفت: ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان آذربایجان غربی، نیز به عنوان رئیسکل دادگستری استان تهران منصوب شد.
خلیلی افزود: حیدر آسیایی، رئیسکل پیشین دادگستری استان گلستان، به عنوان رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شده است.
وی ادامه داد: علیرضا شهرآرا، که پیش از این معاون امنیت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، به عنوان رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: نورالله سلطانی، عضو معاون دادگاه عالی قضات، به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است.
خلیلی افزود: مهدی امیریاصفهانی نیز به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد.
وی در ادامه گفت: انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز طی هفته جاری اعلام خواهد شد.
خلیلی افزود: پس از طی تشریفات قانونی و انجام مشورتهای لازم از سوی رئیس قوه قضاییه، اسامی افراد منصوبشده در این دو سمت اعلام خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد: حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نیز به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف، منصوب شد.
روسای دادگستری ۱۴ استان تغییر میکنند
وی در ادامه به تغییرات در سطح صف قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها اشاره کرد و گفت: در بخش صف که رؤسای کل دادگستری استانها هستند، ۱۴ استان در حال تغییر هستند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در استانها نیز میزان تغییرات بیشتر از جابهجاییهاست و از استعدادهایی که سالهای سال در قوه قضاییه فعالیت کرده و در سمتهای مختلف انجام وظیفه کردهاند، برای این تغییرات استفاده خواهد شد.
خلیلی ادامه داد: جزئیات این تغییرات و افرادی که به عنوان رؤسای کل دادگستری استانها انتخاب شدهاند، در آیینهای تودیع و معارفه اعلام خواهد شد و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز جزئیات افراد و تغییرات را اعلام خواهد کرد.
اسامی روسای جدید دادگستری استانها
همچنین با حکم رئیس قوه قضاییه محمد علینژاد به عنوان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، جبار سپهری به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام، عمران علیمحمدی به عنوان رئیس کل دادگستری استان لرستان، مسلم محمدیاران به عنوان رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، محبوب افراسیاب به عنوان رئیس کل دادگستری استان زنجان، محمدباقر نریمانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، سیدحسین حسینی وردنجانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، محمد جباری به عنوان رئیس کل دادگستری استان کردستان و محمود اسپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان منصوب شدند.
تغییرات مدیریتی در دو سطح ستاد و صف
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به گستردگی تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی گفت: تغییرات در دو سطح در حال انجام است سطح نخست سطح ستادی و سطح دوم سطح صف است که رؤسای کل دادگستری استانها را شامل میشود.
وی درباره تغییرات در سطح ستاد اظهار کرد: در این سطح ارزیابیها و محاسبات لازم انجام شده و با توجه به کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته مشخص شده است که چه اشخاصی در چه حوزهای فعالیت داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر تغییر مدیریتی صورت میگیرد به این معنا نیست که فردی که پیش از این در آن سمت انجام وظیفه میکرد موفق یا کارآمد نبوده است بلکه ممکن است یک مسیر را بتوان با افرادی طی کرد و برای مسیر بعدی که در یک بازه زمانی جدید و برای اهداف جدید تعریف میشود نیاز به همراهی افراد دیگری باشد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: تغییرات در سطح ستاد در حال انجام است و بر اساس محاسبات و ارزیابیهای صورتگرفتهافراد در جایگاههایی قرار میگیرند که بتوانند اهداف مورد نظر را بهتر و مؤثرتر دنبال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد این تغییرات منشأ تحول بزرگ در قوه قضاییه شود و گفت: امیدواریم این تغییرات و جابهجاییها زمینهساز تحول بزرگ در قوه قضاییه و حرکت این دستگاه در مسیر دستیابی به اهداف خود باشد.
تغییرات مدیریتی تنها بخشی از فرآیند تحول قضایی است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سایر اقدامات تحولی دستگاه قضایی اظهار کرد: تحول در قوه قضاییه تنها به تغییرات مدیریتی محدود نمیشود و در بخشهای دیگر نیز اقدامات بزرگتری در حال انجام است بهویژه در حوزه سند تحول و فناوری اطلاعات و بخشهای مختلف دیگر.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: مجموعه اقدامات انجامشده در قالب یک روایت تحول ۲ در حال تدوین و انتشار است تا مشخص شود در سال ۱۴۰۴ چه اقداماتی انجام شده، در چه حوزههایی فعالیتها شکل گرفته و میزان پیشرفت در هر بخش چقدر بوده است. شاید سابقه نداشته باشد که قوه قضاییه پیشرفتهای خود را به این شکل منتشر کرده باشد، اما اکنون این پیشرفتها گامبهگام انجام و به اطلاع مردم و شهروندان عزیز رسانده میشود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمانبر بودن فرآیند تغییرات مدیریتی اظهار کرد: این کار جمعی و مشترکی که در بخش مدیریت آغاز شده مقداری زمان برد و با تأخیر مواجه شد، اما باید توجه داشت که پشتوانه علمی و کارشناسی داشت. مدتهای مدیدی جلسات متوالی برگزار شد و از افراد صاحبنظر و خبره و کسانی که در این حوزه صاحبنظر بودند اطلاعات لازم دریافت شد و همه جوانب کار مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
تشریح فرآیند انتخاب مدیران قضایی
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه درباره فرآیند انتخاب مدیران و نحوه ارزیابی گزینهها گفت: از زمانی که رئیس قوه قضاییه در پنج سال گذشته دستورالعملی را در جهت کادرسازی و جانشینپروری صادر کردند این دستورالعمل برای ما بسیار مهم بوده است. در ابتدای امر تمام اطلاعات مربوط به افرادی که استعداد کار مدیریتی دارند و همچنین افرادی که در حال حاضر مدیریت انجام میدهند تجمیع شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این اطلاعات در بخش اداره کل کادرسازی جمعآوری شد و بر اساس دستورالعمل مربوط یک کمیته اولیه با ترکیب حدود هفت نفر تشکیل شد که کار کارشناسی دقیقی را بر روی اطلاعات جمعآوریشده انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: جمعآوری این اطلاعات کار بسیار سخت و زمانبری بود، اما پس از تجمیع اطلاعات کمیته اولیه افراد را برای مسئولیتهای مدیریتی بررسی کرد و سه پیشنهاد و سه گزینه را برای بررسی نهایی به کمیته مرکزی ارائه داد. در کمیته مرکزی موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت از میان سه گزینه پیشنهادی کمیته اولیه یک نفر انتخاب شد.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: این مدل انتخاب در دورههای گذشته سابقه نداشته است و چنین تجربهای نداشتیم که انتخاب مدیران به این شیوه و از میان افرادی که واجد شرایط و توانایی انجام مسئولیت مدیریتی هستند صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: این فرآیند انتخاب از زمان تصدی حجتالاسلام والمسلمین اژهای در قوه قضاییه و بر اساس دستورالعملی که در این زمینه پیشبینی شده، انجام شده است. پس از طی این فرآیند در کمیته مرکزی نتایج به رئیس قوه قضاییه ارائه شد و با موافقت ایشان ابلاغ مدیران در حال صدور است.
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