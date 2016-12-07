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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

رئیس پلیس راه استان قزوین:

سوانح جاده ای در استان قزوین ۱۳ درصد کاهش یافت

سوانح جاده ای در استان قزوین ۱۳ درصد کاهش یافت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت:با حضور موثر پلیس در محورها و اعمال قانون، ایمن سازی راهها و رعایت قوانین و مقررات میزان سوانح جاده ای در محورهای مواصلاتی استان قزوین ۱۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرت الله بیگلری ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راه که در محل پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد اظهارداشت: در اجرای طرح زمستانی از امروز به مدت سه ماه ماموران در گردنه های برفگیر کوهین در محور آزادراه و جاده قزوین به رشت، هجیب در محور بویین زهرا به ساوه، آوج در محور قزوین، همدان و قسطین لار در محور الموت مستقر می شوند.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد:استان قزوین یکی از مناطق مهم و پرترافیک کشور است و به عنوان پل ارتباطی استانهای شمالی، شمال غربی و غرب به پایتخت بوده و با شش استان مهم کشور ارتباط بین استانی داشته و ترافیک ۱۱ استان به سمت پایتخت را نیز برقرار می کند.

وی اضافه کرد: در شرایط عادی روزانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین از محورهای مواصلاتی استان عبور می کند و در زمان تعطیلات عید نوروز و سایر ایام و مناسبت ها این تعداد به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه هم می رسد.

سرهنگ بیگلری یادآورشد: راههای استان قزوین اغلب محور ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است و روزانه بیش از ۴۰۰۰ دستگاه تریلی و دو هزار دستگاه اتوبوس از راههای استان عبور می کند که بیانگر اهمیت و حساسیت محورهای مواصلاتی استان است.

وی اظهارداشت: قزوین به علت داشتن شرایط تلفیقی و موقعیت جغرافیایی خاص کوهستانی و دشت اغلب با بارش برف در گردنه ها و باد و طوفان در محدوده دشت همراه است که این امر موجب بروز کولاک در برخی مناطق استان خواهد شد.

بیگلری تصریح کرد: در سال گذشته در سه روز در آبان ماه منجر به بسته شدن محورهای آزاد راه وجاده قزوین به رشت، اتوبان قزوین به زنجان و محور قزوین به همدان شد.

بیگلری اضافه کرد: در هشت ماه امسال با تلاش مجموعه دستگاههای خدمات رسان آمار کشته های ناشی از سوانح جاده ای ۵.۵ درصد کاهش یافت و در مجموع شاهد کم شدن ۱۳ درصدی تصادفات هستیم.

وی بیان کرد: در این مدت همچنین سوانح منجر به جرح ۴ درصد کاهش یافت و با حضور موثر ماموران پلیس راه با اعمال قانون برای ۶۴۷ هزار راننده متخلف، ۲۴۳۱ دستگاه خودرو و ۴۴۸۶ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان بیان کرد: همچنین دریافت ۳۰۶ جلد گواهینامه رانندگی افراد متخلف و رانندگان پرخطر، برخورد با رانندگان حادثه ساز، از دیگر کارهای انجام شده است.

 در این مراسم خودروهای دستگاههای امداد و نجات جمعیت هلال احمر، پلیس راه، مدیرت بحران، آتش نشانی، اورژانس، امدادخودرو، راهداری، از مقابل جایگاه رژه رفتند و عازم محل ماموریت خود شدند.


 

کد مطلب 3843876

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