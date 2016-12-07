طرح زمستانی در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش ترافیکی طرح زمستانی با همکاری دستگاههای امداد رسان متشکل از مدیریت بحران، اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای،جمعیت هلال احمر،اورژانس،آتش نشانی،پلیس راه،نیروی انتظامی، ظهر چهارشنبه در محل پلیس راه قزوین به زنجان برگزار شد.

در این مراسم که سرهنگ سلمان امیری جانشین فرمانده انتظامی استان، حجت الاسلام صادقی دادستان، سرهنگ نصرت الله بیگلری رئیس پلیس راه استان، رضا گروسی مدیرکل مدیرت بحران استان، پیمان نامداری رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین، رحمت شعبانی مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان، حق لطفی معاون راهداری، ذوالقدر مدیرعامل سازمان آتش نشانی، طاهرخانی رئیس مرکز امدادخودرو، هاشمی معاون جمعیت هلال احمر و دهیاران حضور داشتند ناوگان لجستیک طرح زمستانی با رژه از مقابل جایگاه عازم محل های ماموریت خود شدند.

نیروهای امدادرسان با استقرار در راهدارخانه ها، مراکز و پایگاههای امدادو نجات جاده ای،گردنه هاو محورهای پر ترافیک و پرحادثه و برفگیر، گشت زنی در جاده ها ضمن ایمن سازی وروان سازی محورهای مواصلاتی استان در صورت بروز حوادث جاده ای و بروز حوادث غیرمترقبه به مسافران و در راه ماندگان و حادثه دیدگان خدمت رسانی می کنند.

پلیس راه با استقرار ۷۵ تیم خودرویی و استفاده از ۲۴۰ نیروی زبده در خدمت مردم خواهد بود.

جمعیت هلال احمر استان با استقرار ۴۵ دستگاه خودرو، راه اندازی ۳۰ پایگاه ثابت و سیار و موقت، یک دستگاه بالگرد، تیم های ویژه عملیات سخت، کوهستان و ارتفاع در طرح مشارکت دارد.

سازمان آتش نشانی استان نیز با استفاده از ۳۵ دستگاه و بکار گیری ۱۵۰ نیرو برای حوادث غیرمترقبه در آمادگی کامل است.

اداره راهداری نیز با استفاده از ۳۱۰ راهدار، ۲۵۵ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، در قالب ۳۰ اکیپ و آماده کردن ۲۴ راهدارخانه در طرح زمستانی فعالیت می کند.

مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین هم با تامین ۴۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه بالگرد، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با استقرار هر اکیپ در ۲۰ کیلومتر مسیر درخدمت شهروندان است.

تیم امدادخودرو هم با۱۰۰ دستگاه خودروی امدادی سبک، سنگین و فوق سنگین وفعال کردن ۱۲ پایگاه تعمیراتی جاده ای با همکاری اتحادیه تعمیرکاران و سایر دستگاهها در این طرح شرکت دارد.

تیم های گشتی و امداد و نجات طرح زمستانی از ۱۷ آذر ماه تا ۱۷ اسفند ماه در محورهای مواصلاتی استان قزوین مستقر شده و خدمت رسانی می کنند.