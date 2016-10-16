جشنواره فیلم لندن برندگانش را شناخت/ مستند اسکویی اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، «رویاهای دم صبح» ساخته مهرداد اسکویی به عنوان بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم لندن شناخته شد.

دیشب ۱۵ اکتبر در مراسم شام سالانه اختتامیه جشنواره فیلم لندن، بهترین فیلم‌های بخش‌های رقابتی امسال معرفی شدند. در این مراسم جایزه بخش رقابت اصلی به «زنان دقیق» ساخته کلی رایچارد رسید که تصویری از زندگی سه زن بسیار متفاوت را در مونتانا ارایه کرده است.

آتینا راشل تسانگاری که رییس هیات داوران این بخش بود سال پیش با فیلمش «شوالیه» جایزه بهترین فیلم سال پیش جشنواره را برده بود.

جایزه ساترلند نیز برای بهترین فیلم بلند اول یک کارگردان به جولیا داکورنائو برای فیلم «ردیف» رسید که درباره بزرگ شدن است و این روند را در قالب داستانی بلند و ترسناک روایت کرده است. سارا گاورون کارگردان فیلم «سافرجت» این جایزه را به برنده آن اهدا کرد.

هیات داوری یک تقدیر ویژه نیز از فیلم «دایوینز» ساخته اودا بنیامینا به عمل آورد و آن را اجرای زنانه عالی خواند.

جایزه گریرسون برای بهترین فیلم مستند نیز به «رویاهای دم صبح» ساخته مهرداد اسکویی رسید. این جایزه برای تجلیل از بهترین فیلم بلند مستند اهدا می‌شود و در این مراسم از اسکویی به عنوان مستندی کهنه‌کار که تصویر پیچیده از زنان جوان را در حاشیه جامعه تصویر کرده، تقدیر شد.

این جایزه توسط لوییز آزمود مستندساز بریتانیایی به اسکویی اهدا شد. وی هنگام اهدای جایزه گفت: «رویاهای دم صبح» داستان زنان جوانی است که در پایتخت ایران زندگی می‌کنند و توسط آن می‌توان جهان روشنی از زندگی‌های شکسته شده را کشف کرد. این فیلم ، بسیار مثبت بود و به ما نشان داد که در جهان، هیچ یک از ما چیزی نمی‌دانیم و در عین حال جایی پر از طنز را به ما نشان داد، زندگی و روح را به ما نشان داد... این فیلمی است که مدت‌ها با شما خواهد ماند.

جایزه بهترین فیلم کوتاه نیز به «۹ روز- از پنجره من در آلپو» به کارگردانی ایسا تویما رسید.

استیو مک کویین نیز جایزه «فلوشیپ» جشنواره فیلم لندن را برد و همکار او مایکل فاسبندر این جایزه را به وی اهدا کرد.

مایکل شین میزبان مراسم دیشب بود که با حضور میهمانان برجسته جهانی برگزار شد.