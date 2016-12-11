برگزاری همایش بزرگ«پیامبر رحمت، منادی وحدت» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد کرمی امروز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وحدت که در محل دفتر امور اهل سنت استان برگزار شد، گفت: نمایندگی ولی فقیه در امو اهل سنت کرمانشاه، همچون سنوات گذشته مسئولیت دبیرخانه ستاد را بر عهده دارد و از ۳ ماه قبل جهت هر چه بهتر و گسترده برگزار شدن این مراسم در شهرستان های مختلف کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: صبح امروز در شهرستان جوانرود اولین جشن هفته وحدت با همکاری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) برگزار شد.

حجت الاسلام کرمی بیان داشت: همچنین روز دوشنبه با حضور آیت الله علماء، ماموستا قادری و ۵۰ نفر از اقلیم کردستان عراق و استان‌هایی همچون گلستان جشن ۴ هزار نفره در مسجد جامع پاوه برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: یکی از حرکت های مثبتی که امسال آغاز شده برگزاری جشن هفته وحدت در شهرستانهای شیعه نشین و دعوت از علمای اهل سنت است.

حجت الاسلام کرمی اذعان داشت: در این راستا روز سه شنبه ساعت ۹ صبح مراسم جشنی در یکی از تالارهای شهرستان کنگاور برگزاز خواهد شد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش بیان داشت: برنامه اصلی کرمانشاه با میزبانی آیت الله علماء در تالار انتظار با حضور ۶۰۰ نفر از علمای اهل تسنن و تشیع با سخنرانی حجت الاسلام مهدی علیراده موسوی دبیر کنگره علمای جهان اسلام در مبارزه با تکفیر و ماموستا قادری امام جمعه پاوه برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه در ادامه افزود: همچنین روز پنج شنبه در شهرستان روانسر به میزبانی ماموستا غفوری و سپاه ناحیه روانسر و در سرپل ذهاب با محوریت امام جمعه شهرستان حجت الاسلام فاطمی نسب جشن هایی برگزار می شود.

وی به اجرای برنامه های سه گانه در مساجد اهل سنت کرمانشاه اشاره کرد و گفت: اولین جشن بزرگ امشب راس ساعت ۱۹ با سخنرانی آیت الله علماء و ماموستا محمدی و حضور مسئولین استانی برگزار می شود.

حجت الاسلام کرمی اظهار داشت: برپایی جشن در مسجد محمد مصطفی(ص) و مسجد زردویی ها با سخنرانی آیت الله علماء از دیگر برنامه ها در هفته وحدت است.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به تضعیف جریانات تکفیری در منطقه که تا آخر سال میلادی تکلیف جریانات قطعا مشخص می شود- شور و شعفی مضاعف در بین مردم برای حفظ وحدت وجود دارد.

حجت الاسلام کرمی از برگزاری همایش بزرگ با عنوان "پیامبر رحمت منادی وحدت" در ۲۴ آذر خبر داد.

وی همچنین ابراز داشت: اگر در مسائل سیاسی، سیاسیون عقلانیت بزرگان اهل تسنن و تشیع را داشتند در داخل کشور هیچ مشکلی نداشتیم.

حجت الاسلام کرمی خاطر نشان کرد: بارها در جریانات تکفیر شاهد بودیم تیم اای مختلف در استانهای کشور قصد ایجاد نا امنی را داشتند که با توجه به بصیرت و آگاهی علمای فریقین نقشه های آنها را نقش بر آب شد و نتوانستند کوچکترین خللی به کشور وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه، در پایان نقش مبلغین را در بحران های سخت نقشی بسیار کلیدی عنوان کرد و گفت: یکی از خصوصیات چشمگیر در برپایی این جشن ها حضور و تعامل مردم و تقبل پرداخت هزینه این جشن ها از طرف آنها است.