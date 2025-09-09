جشن هفته وحدت در شهر قلعه بیلوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سهشنبه مراسم جشن هفته وحدت با حضور مسئولان، علما و مردم در شهر قلعه از توابع بخش بیلوار استان کرمانشاه برگزار شد.
این مراسم با حضور مریم اکبری مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه، حجت انگزی بخشدار بیلوار، یاسر سیدی معاون بازرسی سپاه حضرت نبیاکرم (ص)، امام جمعه کامیاران، امام جمعه اهل سنت شهر موچش و همچنین جمعی از بزرگان اهل سنت و تشییع منطقه همراه بود.
در این جشن که با استقبال اقشار مختلف مردم برگزار شد، آئینهای مذهبی و برنامههای متنوعی از جمله مولودیخوانی و دفنوازی اجرا شد که فضایی معنوی و وحدتبخش را در میان شرکتکنندگان ایجاد کرد.
حضور همزمان علمای شیعه و اهل سنت در این مراسم جلوهای از همبستگی و همدلی مسلمانان منطقه را به نمایش گذاشت و بار دیگر بر اهمیت تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی در سایه تعالیم پیامبر گرامی اسلام (ص) تأکید شد.
این آئین وحدتآفرین در حالی برگزار شد که جمع زیادی از اهالی منطقه، خانوادهها و جوانان با حضور فعال خود بر اهمیت بزرگداشت هفته وحدت و نقش آن در همگرایی جامعه اسلامی صحه گذاشتند.
