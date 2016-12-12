ساماندهی دست فروشان میوه و تره بار در رشت تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ثابت قدم در آیین افتتاح بازارچه میوه و تره بار «رفاه» که شامگاه یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: کاسبان این بازارچه پیش از این درمکان هایی به فروش می پرداختند که موجب بروز مشکلاتی برای اهالی، اختلال در عبور و مرور و همچنین موجب بروز برخی مشکلات برای برخی از اداره های اطراف محل کسب می شد.

وی بر لزوم ساماندهی چنین بازارچه هایی تاکید کرد وگفت: توزیع این بازارچه ها در بافت های مختلف شهری به تسریع نحوه خدمات رسانی کمک می کند.

شهردار رشت ایجاد بازارچه های میوه و تره بار را در راستای ساماندهی فرآورده های کشاورزی مفید دانست و خاطر نشان کرد: ایجاد چنین بازارچه هایی باید علاوه بر بافت شهری به محلات نیز تسری یابد.

ثابت قدم همچنین خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرد: لازم است بهداشت و استانداردهای مربوط به بازارچه فرآورده های کشاورزی رعایت شود تا شاهد پایداری این بازارچه ها باشیم.

وی مشارکت بخش خصوصی را برای توسعه و ترویج چنین بازارچه هایی خواستار شد و بیان کرد: برای سرعت دسترسی مردم به بازارچه های میوه و تره بار و رعایت استانداردهای کیفی باید تمام تلاش خودرا به کار گیریم.

وی هدف از ایجاد بازارچه های میوه و تره بار را ساماندهی دست فروشان و جلوگیری از سد معبر شهری عنوان کرد و افزود: ساماندهی این مکان ها باید تسریع یابد.

به گزارش مهر، کاسبان بازارچه میوه و تره بار «رفاه» پیش از این در مسیر اداره کل انتقال خون گیلان به کسب درآمد می پرداختند که این امر با ایجاد مشکلاتی در آمد و شد، موجب بروز اختلال در امر خون رسانی به بیماران و بیمارستان ها می شد.

این بازارچه در حال حاضر دارای ۸۶ غرفه بوده و با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.