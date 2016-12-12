به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیههایی را برای روزهای بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم آذرماه به شرح ذیل ارائه کرد؛
استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجانغربی و زنجان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران و برف
خود داری از هرس درختان میوه بهویژه در روزهای پایانی هفته
تنظیم دما و تهویه گلخانهها، کارگاههای پرورش قارچ و تأمین سوخت گلخانهها به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی هفته
برقراری تمهیدات لازم جهت مواجهه با سرما و یخبندان در روزهای آتی
تغذیه باغات میوه با ترکیب کودی مناسب به روش چال کود و نواری تا روز سه شنبه
انجام یخ آب زمستانی در باغات در روزهای پایانی هفته
کارتن بندی دور تنه و شاخههای اصلی درختان میوه تا روز سه شنبه
رنگ آمیزی تنه درختان با استفاده از رنگ سفید جهت جلوگیری از ترک پوسته در اثر اختلاف دمای شبانه روزی
مرحله اول سم پاشی باغات دانهدار با استفاده از محلول بردو تا روز سه شنبه
زراعی:
تسریع در تحویل چغندر قند به کارخانجات قند
مبارزه با آفت کک در کلزا در ساعات گرم روز تا روز چهارشنبه
دامداری و طیور :
تنظیم دما در مرغداریها، گاوداریها و انبارهای نگه داری محصولات کشاورزی
تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور
جلوگیری از نقل وانتقال دامها در روزهای پایانی هفته
زنبورداری:
تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای پایانی هفته
محافظت از کندوها بهوسیله روشهای مرسوم به دلیل کاهش دما
ماشین آلات:
محافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به کاهش دما و بارش
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی در روزهای پایانی هفته
خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لولهها در روزهای پایانی هفته
افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی
استان اردبیل:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش برف و باران
تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانهها، مرغداریها و دامداریها و انبارها بهویژه انبار سیب زمینی از چهارشنبه به بعد
پوشاندن ساقه نهالهای جوان با کارتن بهویژه در روزهای پایانی هفته
زراعت :
ادامه کاشت مزارع گندم و جو در مناطق معتدل و گرم تا روز چهارشنبه
خوداری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غلات
دامداری:
تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانهها، مرغداریها، دامداریها و انبارها
ایجاد پناهگاه در مکان آغلها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به دامها
شیلات:
در نظر گرفتن مسئله کاهش دما و تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی بهویژه در روزهای پایانی هفته
ماشین آلات:
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی
خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لولهها در روزهای پایانی هفته
افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی
زنبورداری:
تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای پایانی هفته
محافظت از کندوها بهوسیله روشهای مرسوم به دلیل کاهش دما
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه به دلیل بارش باران و برف
استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش چالکود بر اساس نتایج آزمون خاک تا روز چهارشنبه
تا روز چهارشنبه کلیه باغداران پس از برداشت میوه، بقایا وشاخههای شکسته و آلوده به بیماری قارچی راازمحیط باغ خارج ومعدوم کنند
به گلخانهداران توصیه میشود نسبت به متعادل نمودن دمای محیط سالنها در روزهای پایانی هفته اقدام کنند
در باغات میوههایی مانند سیب، گلابی و انگور که تاکنون برداشت صورت نگرفته، لازم است باغداران در عمل جمع آوری محصول تعجیل و نسبت به کاربرد بخاری باغی و یا سوزاندن لاستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه بهویژه در روزهای پایانی هفته اقدام کنند.
زراعی:
تسریع در کاشت مزارع گندم وجو در مناطق معتدل و گرم تا روز چهارشنبه
مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعتهای آبی در ساعات میانی روز تا روز چهارشنبه
در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصولاتی مثل نخود، عدس و ماشک علوفهای استفاده شده واز کشت متوالی گندم اکیداً خودداری شود
در زراعتهای آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه بهصورت محلول پاشی تا روز چهارشنبه توصیه میشود.
دامداری:
جلوگیری از نقل وانتقال دامها در جهت کنترل بیماری تب برفکی بهویژه در روزهای پایانی هفته
تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور
رعایت مسائل بهداشتی در دامداریها(صنعتی و سنتی) و مرغداریها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و مسری
ایجاد پناهگاه در مکان آغلها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به دامها
زنبورداری:
تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای پایانی هفته
زنبور داران ساکن در منطقه از جابجایی کندوها در روزهای پایانی هفته خوداری کنند .
ماشین آلات:
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی
خاموش کردن تاسیسات آبیاری تحت فشار از چهار شنبه
استانهای گیلان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران
تسریع در برداشت مرکبات (نارنگی، لیمو شیرین و گریپ فروت) تا چهارشنبه
ضرورت پوشاندن شاخههای مرکبات که از برف قبل آسیب دیدهاند
کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانهها، تجهیز سازههای گلخانهها، پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانهها (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)
باغداران نسبت به محافظت از نهالها و درختان جوان با بستن قیم یا استحکام آن جهت مواجه با اثرات مکانیکی باد اقدام کنند
باغداران زیتون به دلیل پدیده باد گرم نسبت به برداشت هرچه سریعتر میوه اقدام کنند.
باغداران در صورت تأمین کودهای شیمیایی (فسفره و پتاسه) و دامی نسبت به انجام چالکود در حاشیه تاج درختان اقدام کنند
برای نهالهایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده، پس از محلول پاشی با ترکیبات مسی، محل شکاف با چسب باغبانی پوشانده شود
برای جلوگیری از پوسیدگی پوست در نهالهای جوان پوشش دور ساقه باید باز شود
باغداران مرکبات و کیوی استان با توجه به شرایط جوی نسبت به برداشت محصول خود تا روز چهارشنبه اقدام کنند
زراعی:
در زراعتهای آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه بهصورت محلول پاشی توصیه میشود.
برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشهای
با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان زارعین نسبت انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی محصول گندم(رقم گنبد) اقدام نکنند و بعد از مناسب شدن شرایط جوی کشت ادامه داشته باشد.
دامداری و مرغ داری:
دامداران نسبت به جمع آوری دامهای خود اقدام و نسبت به استحکام و گرمایش مکانهای نکهداری آن اطمینان حاصل کنند.
مرغداریها نسبت به تنظیم دمای فارمها و مراقبت از پوشش سازه خود، همچنین ضدعفونی نمودن محوطه داخل وبیرون سالن پرورش اقدام کنند.
قرار دادن کشیک شبانه در زمان عبور سامانه بارشی و از روز چهارشنبه به بعد در مرغداریها و دامداریها
نوغانداری:
باتوجه به بارش برف وباران از روز چهارشنبه به بعد وتجمع آب در پای درختان توت نوغانداران نسبت به پاکسازی دهانه زهکشها وخروج آب اضافی اقدام کنند.
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی
ماشین آلات:
کشاورزان نسبت به استحکام جایگاه قرارگیری ادوات و ماشین آلات کشاورزی خود اقدام تا درصورت افزایش شدت باد به این ادوات آسیب وارد نشود.
منابع طبیعی :
با توجه به پیش بینی باد گرم در روزهای دوشنبه تا پایان روز سه شنبه از هر گونه برافروختن آتش در مناطق جنگلی و حاشیههای آن پرهیز شود و در صورت مشاهده آتش سوزی مراتب را به پایگاههای منابع طبیعی اطلاع دهند
استان مازندران:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز چهارشنبه به دلیل بارش باران و در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و برف
برداشت پرتقال تامسون و عرضه میوهها به صنایع تبدیلی یا انبار داری فنی و کوتاه مدت و یا برای ایام نوروز (متناسب با شدت آسیب میوه)؛
کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانهها؛
محکم کردن قیم نهالهای جوان؛
پوشاندن محل شکاف نهالهایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلول پاشی با ترکیبات مسی؛
باز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهالهای جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست؛
تجهیز سازههای گلخانهها، پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانهها (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)؛
زراعی:
انجام عملیات محلول پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی تا روز چهارشنبه بلامانع است
برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشهای توصیه میشود؛
کاشت گندم و جو توصیه میشود؛
مصرف کود سرک (اوره) در مزارع کلزا با نظر کارشناس تا روز چهارشنبه بلامانع است
احداث زهکشهای مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه میشود؛
حفظ نباتات:
کنترل فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغها، مزارع کلزا و سبزیجات توصیه میشود
کنترل شیمیایی آفت حلزون تا روز چهارشنبه بلامانع است
کنترل شیمیایی علفهای هرز مزارع کلز تا روز چهارشنبه بلامانع است
محلول پاشی سم اکسی کلراید مس در باغ مرکبات بعد از برداشت تا روز چهارشنبه بلامانع است
دام و طیور:
تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛
گرم کردن سالنهای پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنها خصوصاً کف آنها؛
تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بههنگام شب و اوایل پرورش جوجه بهمنظور خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماریهای تنفسی و بهینهسازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت؛
بسترریزی قبل از جوجهریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر ۳ تا ۵ سانتیمتر و یا رولهای کاغذی ضخیم؛
اطمینان از عملکرد موتور ژنراتور برق؛
اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز؛
ذخیره سوخت جایگزین؛
صافکردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیر؛
مبارزه با بیماریهای انگلی داخلی در گوسفندان و تکرار آن در ۴۸ ساعت بعد و هفت روز بعد؛
مراقبت از برهها و گوسالههای تازه متولد شده؛
در اختیار گذاشتن کیک تغذیهای برای زنبور عسل؛
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی؛
رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهیهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها؛
مبارزه با انگل لرنا با سم «تریکلروفون» در ماهیان گرمآبی؛
کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرمآبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی؛
استان گلستان:
باغبانی :
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران
باغداران با توجه به وقوع بارندگیهای فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتکهای پای درختان اقدام کنند
زراعی:
کشاورزان به منظور تقویت مکانیزمهای مقاومت به تنشهای محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصولات سبزی و برگی کود پتاس بهصورت پایه (قبل از کاشت) به میزان ۱۰۰-۷۵ کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها (فسفر و ازت) مصرف شود.
کشاورزان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی تا روز پنج شنبه نسبت به آماده سازی زمین و کشت باقلا، سیب زمینی و نخودفرنگی و گندم و جو اقدام کنند.
کشاورزانی که جو و تریتیکاله را با هدف برداشت بهصورت قصیل کشت نمودهاند، مصرف کود ازته به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار توصیه میشود.
پیمانکاران بذر گندم و جو حتماً از مزارع خود بازدید و وضعیت سبز را به شرکت مربوطه با توجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده اطلاع دهند.
حفظ نباتات :
با توجه به پایداری هوا تا روز چهارشنبه کشاورزان میتوانند نسبت به انجام کود دهی و وجین در سبزیجات پاییزه اقدام نمایند.
کشاورزان به منظور مبارزه با آفات در مزارع سویا و پنبه برداشت شده پس از مساعد شدن شرایط رطوبت خاک نسبت به انجام شخم عمیق اقدام نمایند.
به کشاورزانی که در اثر سرما، زراعت کلزای آنها خسارت دیده است و تصمیم به شخم زمین و کشت زراعت جایگزین دارند توصیه میشود در صورتیکه قبل از کاشت از علفکش ترفلان استفاده کردهاند بهعنوان کشت جایگزین نخودفرنگی، باقلا و یا آفتابگردان بکارند و همچنین اگر بعد از کاشت از علفکش بوتیزان استفاده کردهاند بهعنوان کشت جایگزین، بعد از شخم زمین یک ماه بعد از مصرف علفکش گندم بکارند
به کشاورزان توصیه میشود جهت استفاده از قارچ کش یا علف کش در مزارع کلزای زودکاشت حتماً با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی مشورت نمایند.
پنبه و دانههای روغنی :
کشاورزان استان از بارشهای پاییزه و زمستانه برای آبشویی اراضی شور استفاده نمایند .
کشاورزان در صورت خاتمه برداشت وش با خرد کن بقایای پنبه، حذف علفهای هرز حاشیه مزرعه و شخم زمین، به نابودی آفات زمستان گذران به واسطه یخبندان کمک نمایند.
شیلات:
با توجه به ثبات نسبی دما تا روز چهارشنبه پرورش دهندگان سردآبی میتوانند به امور جاریه خود پرداخته و نسبته به غذادهی و مدیریت تغذیه با توجه به میزان دما اقدام نمایند.
همچنین نیروهای عملیاتی و صیادان از روز چهارشنبه با توجه به احتمال وزش باد اقدامات ایمنی در دریا را بهعمل آورند.
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استانهای تهران و البرز در روز چهارشنبه به دلیل بارش باران و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و و برف
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به برودت روزهای پایانی هفته
ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان با توجه به برودت روزهای پایانی هفته
آماده سازی زمین و کشت باقلا، سیب زمینی و نخودفرنگی تا روز چهارشنبه
آماده سازی وسایل مواجهه با سرما و یخبندان
زراعی:
عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده
آماده سازی بستر بذر گندم و جو به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی) تا روز چهارشنبه
تقویت مکانیزمهای مقاومت به تنشهای محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصولات سبزی و صیفی با استفاده از کود پتاس بهصورت پایه (قبل از کاشت) به میزان ۱۰۰-۷۵ کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها (فسفر و ازت)
بهترین زمان برای مبارزه با علفهای هرز و جوندگان و از بین بردن کانونهای زمستان گذرانی آنها تا روز چهارشنبه
اتمام کاشت غلات در مناطق سردسیر و معتدل تا روز چهارشنبه
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دما
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
استان اصفهان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و برف
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ
باتوجه به وزش باد شدید دراواخرهفته به گلخانه داران مناطق غرب وشرق استان توصیه میشود اقدامات لازم جهت استحکام گلخانه را بهعمل آورند.
به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه استفاده شود.
خودداری از انجام شخم عمیق در باغات
جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانهای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انارهای آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام شود.
با توجه به سرد شدن هوا و عدم فعالیت حشرات بالغ و پورههای پسیل از هر گونه سم پاشی باغات پسته در حال حاضر خودداری شود.
زراعت :
آبیاری محصولات کشت شده پاییزه شامل غلات، دانههای روغنی وعلوفه درمناطق مرکزی وشرقی استان انجام گیرد.
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
زنبورداری:
بهمنظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل، زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی کندوهای خود درمواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند.
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
خاموش کردن سیستم آبیاری بارانی بویژه در روزهای پایانی
استان یزد :
باغبانی :
محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی
در درختانی که اثرات سرمازدگی(مثل قهوهای شدن بافت زیر پوست و خشک شدن سرشاخهها) مشاهده شده نسبت به آبیاری اقدام شود، ولی در سایر درختان که احتمال سرمازدگی وجود ندارد از انجام آبیاری خوداری گردد.
بهمنظور کاهش آسیب سرمازدگی از انجام عملیات هرس و شخم عمیق در باغها خود داری گردد.
با توجه به احتمال یخبندان در روزهای آخر هفته نسبت به عملیات یخاب زمستانه در باغها (همزمان با وقوع یخبندان) اقدام گردد.
با توجه به کاهش دمای هوا در پایان هفته نسبت به استفاده از بخاریهای باغی و پوشاندن نهالها با کیسههای نایلونی در نهالستانها اقدام شود.
جهت مقابله با اثر سرما در سایر باغها نسبت به پوشاندن تنه درختان دو تا چند ساله با کاه و کلش، گونی یا نایلون اقدام گردد.
زراعت:
ذرتکاران هرچه سریع تربه برداشت ذرت دانهای و تا پایان هفته اقدام نمایند.
جهت پنجه زنی بهتر گندم نسبت به کوددهی با کودهای سرک همراه با آبیاری تا روز چهارشنبه اقدام گردد.
مرغداریها و دامداری :
با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز لازم است سالنهای مرغداری به سیستمهای مختلف تهویه تجهیز شوند، لذا توصیه میگردد در صورت افت دما به کمتر از ۲۸ درجه از سیستم تهویه انتقالی و کمتر از ۱۸ درجه از سیستم تهویه حداقلی استفاده گردد. ضمناً نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام شود
جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای تنفسی (پنومونی = ذات الریه) در مواقع بارندگی و وزش بادهای سرد بهویژه در روزهای پایانی هفته نسبت به نگهداری گوسالهها در محیط بسته اقدام گردد.
از روز چهارشنبه به بعد از چرای دام در مرتع خودداری و تغذیه گوسفندان به صورت دستی انجام شود.
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
زنبورداری :
زنبورداران نسبت به برداشت قابهای اضافی و محدود کردن دریچههای پرواز اقدام کنند و ضمناً فضای داخل کندوها با استفاده از پوشش مناسب برروی قابها محدود گردد.
بهمنظور محافظت از کندوها از وزش باد شدید و بارندگی، اقدامات لازم به عمل آورده شود.
شیلات:
پرورش دهندگان ماهی قزل آلا بهمنظور تعیین میزان خوراک ماهیان نسبت به انجام بیومتری (زیست سنجی) مطابق با جدول درج شده روی کیسه غذا اقدام نمایند.
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
گلخانه داران:
به منظور کاهش اختلاف دمای شب و روز و جلوگیر از عارضه لامپی شدن میوههای خیار سبز گلخانهای، نسبت به هوادهی بهموقع و مراقبت از دستگاهای گرمایشی و تنظیم دما با بهکارگیری دماسنج اقدام گردد.
با توجه به وزش باد شدید در این هفته از استحکام گلخانهها اطمینان حاصل گردد.
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و برف و وزش باد
در استان خراسان شمالی در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و و برف
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ از روز چهارشنبه به بعد
زراعت:
آبیاری محصولات کشت شده پاییزه شامل غلات، دانههای روغنی وعلوفه انجام گیرد.
عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل
آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی) تا روز چهارشنبه
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما در روزهای پایانی هفته
گرم نمودن آغلهای نگه داری گوسفندان در شب هنگام از چهارشنبه به بعد
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
محافظت از کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به شرایط دمایی
صیفی کاران مناطق جنوبی مراقب باشند
خودداری از انجام هرس بویژه در مناطق مرتفع
زراعت :
آبیاری محصولات کشت شده پاییزه شامل غلات، دانههای روغنی وعلوفه انجام گیرد.
عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل
آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی) تا روز چهارشنبه
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها بهویژه در مناطق مرتفع
مراقبت از سیستمهای آبیاری تحت فشار بهویژه در روزهای پایانی هفته
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان بوشهر در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده
در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده
در استان فارس در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ
خوداری از انجام هرس بهویژه در مناطق شمالی استان
زراعت :
آبیاری محصولات کشت شده پاییزه شامل غلات، دانههای روغنی وعلوفه انجام گیرد.
عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل
آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی) تا روز چهارشنبه
دامداری و مرغداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق معتدل و سرد در روزهای پایانی هفته خاموش شود.
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایلام در روز چهار شنبه و پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به دما
جمع آوری مرکبات با توجه به کاهش دما
کاشت کاهو در استان خوزستان بلامانع است.
زراعی:
تعجیل در برداشت مزارع ذرت و انتقال به سیلو
انجام عملیات قارچ کشی در مزارع کاهو در اهواز با توجه به بالا بودن رطوبت مزارع
دامداری و مرغداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دما
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاشها
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