امسال ۶۰ هزار هکتار الگوی کشت کلزا به گلستان ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شروع سال زراعی جدید از پاییز گفت: براساس مصوبه مجلس و ابلاغ دولت و با توجه به نظرات کارشناسی، امسال برنامه‌ریزی شده است تا ۷۱۲ هزار هکتار سطح زیرکشت محصولات زراعی در استان داشته باشیم که حدود ۶۶ درصد آن در پاییز کشت شود. کشت محصولات اصلی شامل گندم، جو، کلزا و سایر محصولات است که با سطوح بالاتری در استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر این محصولات، کشت چغندر قند و سیب‌زمینی نیز در برنامه‌های استان دیده شده است. پیش از شروع کشت، نهادهای مربوطه اقدامات لازم را برای تأمین کود و بذر مرغوب انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در خصوص وضعیت کود گفت: کودهای اوره، پتاس و فسفات به اندازه کافی تأمین شده و کشاورزان در حال مراجعه برای دریافت آن هستند.

وی در خصوص کشت کلزا، تاکید کرد: برای امسال ۶۰ هزار هکتار الگوی کشت کلزا به استان ابلاغ شده است که این میزان بین شهرستان‌های مختلف تقسیم شده است. بذرهای هیبرید و غیر هیبرید کلزا نیز به طور کامل تامین شده است.

وی افزود: با توجه به بارش‌های خوب ابتدای پاییز، به ویژه در غرب استان، استقبال مناسبی از کشت کلزا صورت گرفته است. حتی برخی مناطق شاهد استقبال بیشتر از الگوی کشت بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان درباره روند توزیع بذر کلزا اظهارکرد: هم اکنون بذرهای جدید کلزا در حال توزیع بین کشاورزان است تا کشت در سطح استان به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی در ادامه درباره اهمیت به‌روزرسانی الگوی کشت گفت: بر اساس شناخت دقیق مناطق و نیازهای کشاورزان، الگوی کشت به‌روز شده و مناطقی که کشت کمتری داشتند به مناطق دیگر منتقل شده است. این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری و رعایت اصول علمی کشاورزی صورت گرفته است.

هزارجریبی تاکید کرد: پیگیری‌های انجام شده بسیار مؤثر بوده و باعث شده استقبال کشاورزان استان از برنامه‌های کشت به شکل چشمگیری افزایش یابد. امیدواریم با تداوم این روند، سال زراعی موفق و پرباری در گلستان رقم بخورد.