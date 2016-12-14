اندونزی به دنبال LPG ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات شرکت دولتی «پرتامینا» اندونزی اعلام کرد که ممکن است در دیدار رئیس جمهور این کشور از ایران در طی هفته جاری، قرارداد واردات «ال پی جی» با ایران را در سال ۲۰۱۷ میلادی به امضا برسد.

همچنین مسئولین شرکت «پرتامینا» به این نکته اشاره کردند که مجموع واردات «ال پی جی» در طول سال آینده میلادی به ۵۲۸ هزار تن خواهد رسید.

در همین حال «ویاندا پاسپنوگورا» سخنگوی پرتامینا اندونزی گفت: «به احتمال بسیار زیاد واردات خود از شرکت ملی نفت ایران را دوباره از سر خواهیم گرفت.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد، شرکت «پرتامینا» در برنامه واردات خود از ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی قصد دارد که ۱۲ محموله ال پی جی که هر کدام شامل ۴۴ هزار تن گاز است را در دستور کار خود قرار دهد.

سخنگوی «پرتامینا» تصریح کرد، این قرار داد، احتمالا در سفر رئیس جمهور اندونزی از ایران در طی هفته جاری به امضاء خواهد رسید.

این خریدها بخشی از ۶۰۰ هزار تن گاز «ال پی جی» است که شرکت پرتامینا در ماه می سال جاری میلادی توافق کرده که در سال جاری و ۲۰۱۷ میلادی از شرکت ملی نفت ایران خریداری کند.

«پاسپنوگورا» گفت، همچنین شرکت پرتامینا در حال بررسی خرید سهام دو بلوک نفتی و گازی از ایران است که پیش از این در نشست اوپک با وزیر نفت ایران در این باره گفتگو کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد، «امیداوریم که پیشنهاد پرتامینا مورد موافقت قرار گیرد و ایران همچنان در حال بررسی و مطالعه این طرح است و هدف ما نهایی کردن قرار داد با ایران در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی است. »