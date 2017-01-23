«خانه ام بیت رهبری است» منتشر شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کتاب «خانه‌ام بیت رهبری است» مجموعه‌ای از بیانات و تفاسیر شعارها در سنوات مختلف، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مباحث روز و به‌ویژه اصل تولید داخلی به قلم محسن یعقوبی در حالی گردآوری‌شده که این مجموعه با شمارگان سه هزار نسخه و در ۲۴۸ صفحه از سوی انتشارات رمز هدایت قم و به سفارش حوزه هنری استان سمنان منتشر شده است.

در این مجموعه سعی شده تا با نگاهی مستند به‌ضرورت های تحقق شعارهای سال مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، شخصیت معظم له، نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط ایشان، روایتی از الگوهای رهبری یک جامعه اسلامی و مزیت‌های کار و تولید در قاموس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

این کتاب مجموعه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام‌های نوروزی و سخنرانی‌های معظم له در بین مردم درباره ضرورت تحقق شعار سال است که نگارنده این بیانات را با تحلیل‌هایی اقتصادی و اجتماعی همراه می‌سازد تا درنهایت به جایگاه تبیین شعار سال و تحقق آن در نقطه‌ای مشترک با زندگی روزمره مخاطب برسد و آن نقطه مشترک در فصول مختلف کتاب بعضاً، کار، کوشش، تلاش، مجاهدت اقتصادی، تولید، دانش‌محور بودن و ... است.

یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب «خانه‌ام بیت رهبری است» بیان ابزارهای رسیدن به تحقق شعار سال است که نگارنده سعی دارد تا این ابزارها را بازندگی شخصی افراد به‌گونه‌ای پیوند دهد که هر فرد پس از مطالعه فصول این مجموعه، از خود این پرسش را داشته باشد که سهم من از تحقق شعار سال چیست؟ و این امر می‌تواند یکی از نقاط مثبت این کتاب باشد.

اما به نظر می‌رسد پراکنده‌گویی در انتخاب فصول کتاب که می‌تواند بعضاً به پاره شدن رشته افکار مخاطب بیانجامد یکی از نقاط ضعف این مجموعه باشد لیکن نگارنده می‌توانست بدون در نظر گرفتن ترتیب تاریخی وقوع رویدادها، فصول کتاب خود را برحسب ضرورت‌های تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هر یک از زوایای زندگی، فرهنگ، اقتصاد و جامعه بنا بگذارد اما درمجموع این کتاب را می‌توان روایتی خوب ازآنچه تبیین شعار سال توسط معظم له می‌نامیم باشد.

تحقق شعار سال با ابزارهای مختلف، ذوق و قریحه ادبی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آب، آیینه و آفتاب، زندگی شخصی معظم له، نام‌گذاری سال‌ها به انواع مختلف، ۹۰جمله تاریخی ایشان، پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب، نمودارها، بیانات معظم له در جمع مردم و اقشار مختلف، روایتی از سال نو در جوار بارگاه امام رضا(ع)، الگوی رهبری، پاتکی در برابر تحریم، تولید علم و دانش و مزیت‌های تولید، تعدادی از بخش‌های این کتاب هستند.